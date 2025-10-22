Рус

Вона знала, що її вб'ють: чому КДБ боявся української художниці Алли Горської (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграфу"

Замовкнути жінку навік, ймовірно, змусило КДБ, бо могла відкритися жахлива правда про "Биківнянські могили"

Алла Горська — художниця, шістдесятниця та правозахисниця, яку вбили у 1970 році за її громадянську позицію. Вона виступала проти радянських репресій, підтримувала політв’язнів і не боялася відкрито говорити про злочини влади.

У вересні 1929 року в Ялті народилася художниця, громадська діячка та правозахисниця Алла Горська — одна з найяскравіших постатей українського руху шістдесятників. "Телеграф" вирішив розповісти про її непросту долю, посилаючись на дані в "Район. Історія".

Якою була художниця Алла Горська
Народилася в Ялті, пережила дві блокадні зими

Вона була донькою відомого кінодіяча Олександра Горського, який у різні роки очолював студії "Ленфільм", Ялтинську, Київську й Одеську кіностудії, а також театр-студію кіноактора на кіностудії імені Довженка. Дитинство Алли припало на тяжкі роки війни — вона пережила дві блокадні зими у Ленінграді, а її старший брат Арсен загинув на фронті.

Батьки Алли Горської
Дитинство Алли припало на важкі воєнні роки

У 1943 році родина переїхала до Києва. Тут Алла закінчила художню школу імені Шевченка із золотою медаллю, а згодом — Київський художній інститут. У 1952 році вона вийшла заміж за студента цього ж вишу, художника Віктора Зарецького, який став її творчим партнером. Твори Горської експонувалися на виставках, а в 1959 році за роботи шахтарського циклу вона була прийнята до Спілки художників.

Подружжя Алла Горська та Віктор Зарецький
Творчий партнер і чоловік — художник Віктор Зарецький

Мистецтво і громадянська позиція Алли Горської

На початку 1960-х Алла Горська стала однією з лідерок руху "шістдесятників". Разом із Лесем Танюком, Іваном Світличним, Василем Симоненком та іншими діячами культури вона заснувала Клуб творчої молоді "Сучасник", що став осередком національного відродження в радянському Києві.

Вона організовувала літературно-мистецькі вечори, виставки, святкування Шевченківських днів, підтримувала репресованих митців і їхні родини.

У 1962 році Горська разом із Танюком та Симоненком відкрила місця масових поховань жертв НКВС у Биківні, на Лук’янівському та Васильківському кладовищах — і повідомила про це міську владу. Раніше ми писали про те, яку правду намагалась приховати радянська влада у "Биківнянських могилах".

Биківнянські могили у Києві
У Києві є масове поховання "Биківнянські могили"

У 1964 році спільно з Опанасом Заливахою, Галиною Севрук, Галиною Зубченко та Людмилою Семикіною Горська створила у Червоному корпусі Київського університету вітраж "Шевченко. Мати", який було знищено напередодні відкриття за наказом партійного керівництва.

Вітраж Алли Горської "Шевченко.Мати"
Створила разом з колегами вітраж "Шевченко. Мати"

Після цього Аллу Горську та Людмилу Семикіну виключили зі Спілки художників — їх звинуватили в "ідейній ворожості", хоча згодом відновили у членстві.

Переслідування і вбивство

Горська неодноразово виступала на захист українських політв’язнів, підписувала відкриті листи протесту, збирала кошти для родин засуджених, їздила на суди. У 1968 році вона підписала знаменитий "лист 139-ти" — протест діячів культури проти політичних репресій у СРСР.

Художницю неодноразово викликали до КДБ на допити, погрожували, проводили "профілактичні бесіди". У 1970 році вона відмовилася свідчити проти заарештованого Валентина Мороза, за що потрапила під ще пильніше стеження.

28 листопада 1970 року Горська вирушила до Василькова, щоб забрати родинну швейну машинку. 2 грудня її тіло знайшли в погребі дома її свекра Івана Зарецького.

За офіційною версією, Аллу Горську вбив її свекор, який нібито мав "побутовий конфлікт" із невісткою. За день до цього тіло Зарецького знайшли біля залізниці у Фастові. Слідство швидко закрили. Їй було лише 41 рік. Аллу Горську поховали в Києві, на Берковецькому кладовищі.

Де могила дисидентки Алли Горської
Похована на Берковецькому кладовищі в Києві

Друзі вірили — це була розправа КДБ

Близькі соратники Алли Горської ніколи не повірили в "побутову" версію. Вони були переконані, що це — вбивство, організоване КДБ через її активну правозахисну діяльність.

Незадовго до смерті художниця писала у листі до друга Опанаса Заливахи:

Незадовго до смерті Алла Горська писала другові про переслідування
Що було в листі

Роботи художниці Алли Горської

Алла Горська залишила після себе багато робіт, серед яких можна відзначити:

Роботи художниці Алли Горської
"Старий двір" Алли Горської
Роботи художниці Алли Горської
"Збирання врожаю" - Алла Горська
Роботи художниці Алли Горської
Прапор Перемоги. Ескіз мозаїки в Краснодоні (спільно з Віктором Смирновим і Віктором Зарецьким)
Роботи художниці Алли Горської
"Піонерський контроль" - Алла Горська
Роботи художниці Алли Горської
"Тарас Шевченко" - Алла Горська

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що остання з її робіт досі збереглась на колишньому ресторані "Супій", що на Черкащині. Через місяць після цього тіло жінки знайшли вдома у свекра.

Теги:
#Історія #Цікаве #шістдесятники #Художниця