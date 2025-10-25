Можно ли хранить урну с прахом дома. Что говорит закон и церковь

Развеивание праха в Украине строго регламентировано законодательством

В Украине одним из распространенных методов захоронения есть кремация, однако у многих возникает вопрос, что делать с урной. Ведь кто-то хочет хранить ее дома или похоронить на кладбище, но не знает как правильно.

"Телеграф" расскажет, какие варианты размещения праха и в чем нюанс. Заметим, что развеивание праха регламентируется законом, поэтому делать это где-либо нельзя.

Что делать с прахом в урне

Погребение на кладбище

Это один из самых распространенных способов. Для погребения можно выбрать индивидуальную могилку и даже ту, где уже похоронены родственники. При этом санитарные сроки выполнения этой процедуры могут не учитываться, если подтверждается родство.

Размещение в колумбарии

Альтернатива захоронению в земле есть колумбарий. Это специальная стена с нишами, куда ставят одну или несколько урн. Их иногда закрывают плитами, но есть открытые колумбарии.



Семейный склеп или саркофаг

Это специальные отдельные постройки на кладбище, где похоронены родственники. В них, кроме гробов, также размещают и урны. В таких конструкциях можно разместить несколько урн, соблюдая ритуальные и культурные нормы.

Специальные участки для урн

На некоторых кладбищах есть специальные участки для захоронения урн. Такой участок занимает меньше места и упрощает уход за могилой. Иногда его можно получить бесплатно при соблюдении определенных условий.

Развеивание праха

Развеивание праха в Украине строго регламентировано законодательством. Оно возможно при наличии завещания, заверенного нотариусом. Но развеивать, где угодно прах нельзя, для этого есть несколько отведенных мест, к примеру, Поляны скорби.



Можно ли хранить урну дома

Закон не запрещает в Украине хранить урну дома. Но разные традиции имеют на это соответствующие взгляды. Так, по православным канонам тело или прах нужно поместить в землю, чтобы закончить цикл жизни. Церковь не запрещает хранить прах человека дома, но это не приветствуется.

Однако кому-то легче, когда урна с прахом близкого человека рядом дома. Заметим, что такое хранение не может вызвать болезни или несчастья. Научно это не подтверждено.

Как хранят урны за границей

В Европе хранение урн на дому встречается. Более того, в Британии, Франции и Италии это считается нормой. В Германии формально запрещено, но часто практикуется неофициально. В Азии, особенно Японии, также разрешается держать прах дома в мемориальных нишах. В США выбирают захоронения на кладбище или в колумбарии.

Можно ли разделять прах

Закон не запрещает в Украине разделение праха, то есть родственники могут хранить у себя небольшие урны. Однако это должно быть согласовано с крематорием, который предоставит соответствующие документы.

