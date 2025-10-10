Кремація - це гріх? Що кажуть різні церкви про таке поховання

Не всі релігії приймають кремацію, як спосіб поховання

На тлі будівництва крематорію у Львові знову і знову зринають дискусії щодо підходу до кремації з релігійного погляду. Священнослужителі наголошують: Церква не засуджує кремацію, і вона не впливає на посмертну долю душі людини.

Кремація у традиціях ПЦУ

Священик Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ отець Назар Лозинський пояснює, що страх перед смертю сформував безліч традицій і обрядів, частина з яких давно втратила свій первісний сенс. "Християнство у жодній своїй конфесії абсолютно не пов'язує спосіб поховання людини із посмертною участю її безсмертної душі", — каже отець Назар.

Такий тим упокоєння тіла, за його словами, не суперечить вченню Церкви, якщо дотримано двох умов: кремація не повинна бути примусовою, а прах людини має бути з відповідним молитовним чином переданий землі.

Клірик храму Святителя Феодосія Чернігівського (ПЦУ) в Луцьку Андрій Хромяк додає: у Святому Письмі немає згадки, що кремація — гріх. Навпаки, у Книгах Царств згадуються спалення людських останків. Тож кремація у старозавітні часи — звичне явище, — пояснює він.

Кремація у католиків

Вже понад 50 років тому Папа Римський дозволив проводити кремації. Проте важливі мотиви кремації та важливо, щоб тілам віддавали велику шану.

Кремація у протестантів

Протестантизм об’єднує незалежні церкви, для яких головним є безпосередній зв’язок людини з Богом — без посередників. Віра і праведне життя, а не обряд чи спосіб поховання, визначають, чи потрапить душа до Царства Небесного.

Грецька Православна Церква

Саме Грецька православна церква категорично виступає проти проведення кремації. Виключення можуть зробити за особливих обставин.

Релігійні обряди — головне правило

Посмертні обряди проводять перед кремацією — молитви та меси мають звучати над тілом, а не після обряду. Якщо ж кремація відбулася без релігійної служби, східні християнські церкви допускають заочне відспівування.

