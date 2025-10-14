"За" кремацію та "проти": як релігії ставляться до спалювання тіла після смерті

Якщо людина належала до певної конфесії, необхідно вивчити її звичаї, щоб знати, чи можна проводити кремацію

Кремація тіла покійного у різних релігіях сприймається по-різному. У деяких вона дозволена, а деякі релігії, навпаки, її не сприймають.

Що потрібно знати:

Буддизм, індуїзм, джайнізм, синтоїзм, різні гілки стародавнього та сучасного язичництва не проти кремації

Християнські конфесії сучасних церков – припускають кремацію

– Іслам та іудаїзм зовсім не практикують кремацію

Про це йдеться у матеріалі інформаційно-аналітичного сервісу Iaseed. Якщо людина належала до певної конфесії, необхідно визначити, відповідно до її звичаїв чи можна зраджувати тіло вогню.

Які релігії "за" та "проти" кремації

Буддизм, індуїзм, джайнізм, синтоїзм, різні гілки стародавнього та сучасного язичництва належать до релігій, які дозволяють кремацію.

Для буддистів кремація – природна форма поховання. Японці спалюють 98% усіх тіл померлих. А індуїсти спалюють померлих на кам’яних спорудах, які називають Гхат і розташовуються на берегах священних річок. У джайнізмі кремація також є допустимим способом поховання. У синтоїзмі кремація вважається кращим способом прощання з покійним.

Основні християнські конфесії сучасних церков – допускають кремацію, ґрунтуючись зокрема, на словах ранньохристиянського церковного письменника Марка Мінуція Фелікса:

"Ми зовсім не боїмося, як ви думаєте, будь-якої шкоди від спалювання покійників, але тримаємося стародавнього та кращого звичаю за звичаї".

Також у християнстві спалення "земного притулку" душі можливе, але урну з прахом рекомендується поховати.

Крематорій

Іслам та юдаїзм є тими релігіями, які зовсім не практикують кремацію.

Мусульмани вважають спалення покійного неприпустимим. Крім того, до нього потрібно ставитися з не меншою повагою, ніж до живого — не поранити його, не завдавати каліцтва, без особливої потреби не розкривати. Відповідно до традиції, Аллах зробив землю вмістилищем як живих, так мертвих.

В юдаїзмі заперечують будь-яке з можливих поховань крім традиційного. На єврейських цвинтарях порох жодним чином поміщати не можна. Згідно з віруванням, Бог, звертаючись до першої людини Адама, сказав, що той повернеться в землю, бо взятий із неї. Таким чином, тіло юдея має після смерті вдаватися до землі. Юдеї вірять, що душа відчуває муки, коли втрачає земну оболонку, а традиційне поховання дає їй час звикнути до нового, небесного життя.

А, наприклад, Свідки Єгови не забороняють кремацію тіла померлого. Вони вважають, що кремація ніяк не вплине на воскресіння, оскільки вірять у воскресіння з праху, а не з тіла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як проходить кремація в Україні й коли в ній відмовляють. Варто зазначити, що в нашій країні лише три крематорії — у Харкові, Львові та Києві.