Не дайте відключенню світла угробити ваш комп’ютер: тримайте під рукою ці 2 пристрої

Вони допоможуть захистити ваш ПК від стрибків напруги

Раптові відключення електрики, на жаль, знову повернулися до осель українців. Часто вони відбуваються не зненацька, а через обстріли з боку країни-агресорки Росії. У такі моменти особливо вразлива побутова техніка, тому важливо заздалегідь підготуватися, щоб зберегти її справною та уникнути поломок.

Перебої з електроенергією можуть завдати серйозної шкоди вашому комп’ютеру або ноутбуку, аж до їх повної поломки. Щоб захистити пристрій, варто дотримуватися запобіжних заходів і мати під рукою два корисні пристрої, пише Santeplusmag.

Джерело безперебійного живлення

Якщо ви бажаєте захистити поточні дані та коректно вимкнути комп’ютер при відключенні електрики, можна скористатися джерелом безперебійного живлення (ДБЖ). Він запобігає пошкодженню від перепадів напруги та інших перебоїв електропостачання. Завдяки вбудованій батареї з обмеженим часом автономної роботи, ДБЖ дозволить зберегти файли та безпечно завершити роботу до відновлення живлення.

ДБЖ запобігає пошкодженню від перепадів напруги. Фото: voltmarket.ua

Мережевий фільтр

Цей пристрій захищає від перепадів напруги, створюючи надійний бар’єр для їхнього впливу. Воно допомагає зберегти безпеку комп’ютера та інших електроприладів при раптових відключеннях електроенергії та стрибках напруги.

Мережевий фільтр захищає від перепадів напруги. Фото: Luxel

