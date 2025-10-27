Не дайте отключению света угробить ваш ноутбук: держите под рукой эти 2 устройства

Они помогут защитить ваш ПК от скачков напряжения

Внезапные отключения электричества, к сожалению, снова вернулись в дома украинцев. Часто они происходят не неожиданно, а из-за обстрелов со стороны страны-агрессорши России. В такие моменты особенно уязвима бытовая техника, поэтому важно заранее подготовиться, чтобы сохранить ее исправной и избежать поломок.

Перебои с электроэнергией могут нанести серьезный вред вашему компьютеру или ноутбуку, вплоть до их полной поломки. Чтобы защитить устройство, стоит соблюдать меры предосторожности и иметь под рукой два полезных устройства, пишет Santeplusmag.

Источник бесперебойного питания

Если вы хотите защитить текущие данные и корректно выключить компьютер при отключении электричества, можно воспользоваться источником бесперебойного питания (ИБП). Он предотвращает повреждения от перепадов напряжения и других перебоев электроснабжения. Благодаря встроенной батарее с ограниченным временем автономной работы, ИБП позволит сохранить файлы и безопасно завершить работу до восстановления питания.

ИБП предотвращает повреждения от перепадов напряжения. Фото: voltmarket.ua

Сетевой фильтр

Это устройство защищает от перепадов напряжения, создавая надежный барьер для их воздействия. Оно помогает сохранить безопасность компьютера и других электроприборов при внезапных отключениях электроэнергии и скачках напряжения.

Сетевой фильтр защищает от перепадов напряжения. Фото: Luxel

