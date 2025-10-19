Без цих 4 речей ваші батареї в оселі будуть неготові до холодів

Дізнайтеся, чому не можна вмикати котел на повну потужність

Коли погода стає холоднішою, а дні коротшими, ви, ймовірно, починаєте замислюватися про включення опалення. Оскільки опалювальний сезон в Україні розпочнеться із запізненням, варто зробити кілька простих речей.

Експерти поділилися з The Sun своїми порадами, що слід зробити перед включенням опалення цієї осені. Адже немає нічого гіршого, ніж поломка котла у мороз, тому краще подбати про свою систему заздалегідь.

1. Не вмикайте котел на повну потужність

Сучасні котли працюють на повній потужності, коли цього вимагає термостат. Однак тривала бездіяльність може приховувати неполадки — повітря в радіаторах, низький тиск, шлам або витік. Якщо виявити їх лише з першими холодами, система може зазнати перевантаження. Тому корисно періодично вмикати опалення та знижувати температуру, щоб переконатися, що все працює справно.

Фото: freepik

2. Проведіть технічне обслуговування

Щорічне обслуговування котла допомагає заощаджувати на рахунках за електроенергію, забезпечуючи його ефективну роботу. З часом усередині обладнання накопичуються відкладення, що знижують ККД, через що котел витрачає більше енергії. Регулярне техобслуговування дозволяє уникнути цього та гарантує безпечну, стабільну роботу системи.

3. Налаштуйте керування опаленням

Просте включення опалення при похолоданні — не економічний спосіб обігріву. Можна випадково залишити його увімкненим або перегріти дім. Установка термостата та таймера допоможе заощадити на електроенергії та підтримувати комфортну температуру: термостат сам контролює обігрів та вимикає котел, коли досягається заданий рівень тепла.

Фото: freepik

4. Видаліть повітря з радіаторів

Видалення повітря з радіаторів – простий, швидкий та недорогий спосіб підвищити ефективність опалення взимку. Повітря заважає радіаторам повноцінно нагріватися, а його випуск забезпечує рівномірний розподіл тепла в оселі. Якщо радіатор булькає або залишається холодним у деяких місцях – час видалити з нього повітря.

Щоб вам не замерзнути у холодну погоду, раніше "Телеграф" ділився способами зігрітися вдома, не витрачаючи ні копійки.