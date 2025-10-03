Як зігрітися вдома, щоб це обійшлося лише у копійку? Перевірений спосіб (відео)

Якщо ви хочете утеплити вікна – ось вам бюджетний варіант

Існує багато способів захистити вікна від холодів восени, але деякі з них можуть бути дорогими або вимагати повної заміни склопакетів. При цьому необов’язково миритися з протягами, навіть якщо ваш бюджет обмежений.

Користувачка Шона у TikTok поділилася простим способом утеплити вікна. Цей трюк виглядає легко, але працює дуже ефективно. Вам не знадобляться великі витрати — достатньо двостороннього скотчу, спеціальної плівки для вікон та фена.

Як утеплити вікна вдома

Очистьте скло та раму, щоб усе було чистим. Адаптуйте плівку під розмір вікна та використовуйте двосторонній скотч, щоб надійно закріпити її в кутах рами. Ретельно натягніть плівку, намагаючись уникнути складок. За допомогою фена просушіть поверхню, вкриту плівкою. Працюйте зверху донизу. Гаряче повітря допоможе усунути будь-які складки та забезпечити гладке покриття.

