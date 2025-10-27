Не викидайте і не спалюйте: як з користю "утилізувати" опале листя

Поради дачникам, як можна з користю позбавитися від опалого листя

Восени багато дачників і садівників задають питання, що робити з листям з фруктових та інших дерев, яке обсипається. Дехто вирішує спалювати листя, за що, до речі, можна отримати штраф, а інші просто викидають його. Однак є ідеї, як можна з користю "утилізувати" листя.

"Телеграф" розповідає, що робити з опалим листям і як правильно його використовувати на ділянці.

Що робити з опалим листям?

Листя, яке опадає з дерев восени, може стати справжньою проблемою. Воно засмічує ділянку, роблячи її неохайною та занедбаною. Тому найкраще листя прибрати. Є простий спосіб його з користю "утилізувати", пише Express.

Як виявилося, з опалого листя можна зробити мульчу для укриття рослин на зиму. Таке мульчування утримуватиме вологу в грунті, регулюватиме температурний режим і не дасть корінню багаторічних рослин замерзнути.

Лиття підійде для мульчування під кущами троянд, плодових кущів — смородини, агрусу. Також ним можна вистилати ділянки, на яких посаджено на зиму цибулю чи часник. Такий шар природного укриття допоможе рослинам і корінням не замерзнути у сильні морози.

Крім того, мульча з опалого листя позбавить проблеми з бур’янами на городі, в саду або на клумбі. Через щільний шар листя шкідливі рослини просто не зможуть рости.

