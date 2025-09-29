Що робити з опалим листям, якщо не можна спалювати: воно може бути корисним

Лайфхаки, як використовувати опале листя в саду та на городі

Осінь — час не лише збору врожаю, а й опалого листя. Багато садівників і дачників з вересня починають ламати голову, що робити з листям, що опало в саду і на ділянці і як його використовувати з користю. Як виявилося, є способи дати друге життя листю, а ось спалювати його точно не потрібно.

"Телеграф" розповість, що робити з опалим листям і як його правильно використовувати.

Куди подіти опале листя?

Перше, що роблять багато дачників, зібравши опале листя на своїй ділянці, це поспішають його спалити, щоб позбутися як зайвого сміття, пише Express. Робити цього точно не потрібно: по-перше, це шкідливо, а по-друге, в Україні за такі вогнища передбачені штрафи.

Як виявилося, опале листя можна використовувати з користю на своїй ділянці. Насамперед із нього роблять мульчу для городу. Вона утримуватиме вологу і стане природним бар’єром для бур’янів. Також листям можна устелити стовбури дерев, кущі та багаторічні квіти у своєму саду. Таке мульчування захистить їх від холоду і стане природним добривом.

Крім того, з опалого листя можна зробити компост, який буде корисний для ґрунту на ваших грядках. Все що потрібно — це скласти листя в контейнер або клітку і залишити його перегнивати. Найкраще подрібнити його перед компостуванням, так воно перегниватиме швидше і його можна буде використовувати на городі як добриво.

