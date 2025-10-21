Безкоштовне добриво у вас під ногами. Як у саду і на городі використовувати опале горіхове листя

Позбутися листя можна з користю

У жовтні листя з дерев опадає і може стати справжньою проблемою. Особливо густий шар листя можна знайти під деревами горіхів у саду. Однак у жодному разі не варто його спалювати, адже можна отримати з цього користь.

"Телеграф" розповість, як використовувати опале горіхове листя в саду та на городі.

Досвідчена городниця Олеся Василівна у своєму тік-ток відео розповіла, що робити з листям горіха. За її словами, багато садівників побоюються речовини юглону, що міститься в горіховій шкаралупі та листі і може бути токсичною для інших рослин. Однак на той час, як листя пожовкне і опаде, юглону в ньому уже не буде.

Також городниця закликає не спалювати листя з-під горіха, а використовувати його для мульчування грядок на городі. Це допоможе боротися з бур’янами, а також утеплить культури під час зимової посадки.

До того ж, у горіховому листі багато калію, кальцію та інших корисних мікроелементів. Тому його можна використовувати як добриво для городу та саду, додаючи в компост. Як зазначає городниця, горіхове листя здатне утримувати вологу в грунті і повільніше розкладається, тому й удобрювальний ефект буде більш тривалим.

