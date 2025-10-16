Чим посипати город перед зимовою посадкою цибулі і часнику: є два важливі моменти

Зараз саме час зайнятися підготовкою та удобренням городу

Осінь — час не лише збирати врожай, а й готувати город до зимових посадок. Середина жовтня — ідеальний час, щоб удобрити землю, де потім зростатимуть цибуля і часник під шаром снігу.

"Телеграф" розповість, як правильно готувати площу під зимову посадку цибулі та часнику, і чим її потрібно посипати.

Як приготувати город?

Як розповіла у своєму відео на тік-ток досвідчена городниця Олеся Василівна, найкраще відвести під зимову посадку цибулі та часнику площу, на якій до цього росли бобові, томати чи сидерати. Перед тим, як скопати город, землю потрібно удобрити.

Найкраще для цього підійде звичайний попіл та комплексне мінеральне добриво, яке можна купити у садівничому магазині. Посипте ними всю площу, яку плануєте засадити цибулею та часником на зиму. Таким чином ви зможете наситити необхідними мікроелементами ґрунт для гарного врожаю.

Після того, як земля буде удобена попелом і комплексним добривом, її потрібно скопати. Авторка відео закликає перекопувати землю не надто глибоко – 18-20 сантиметрів буде достатньо.

Висаджувати цибулю і часник на зиму на цій площі можна буде на початку листопада, тобто приблизно через два тижні після такого удобрення. За цей час грунт насичується потрібними йому мікроелементами і буде готовим до посадки.

