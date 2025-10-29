Вице-спикер Елена Кондратюк подала в Верховную Раду законопроект о закреплении общенациональной минуты молчания

Цель документа — законодательно установить минуту молчания в 9:00

В Верховную Раду подан законопроект о почитании минутой молчания памяти павших на войне России против Украины. Документ зарегистрировала вице-спикер Елена Кондратюк вместе с соавторами.

По словам Елены Кондратюк, цель документа – закрепление общенациональной минуты молчания в качестве ежедневного коммеморативного мероприятия в сфере национальной памяти.

Законопроект устанавливает:

Общенациональная минута молчания в память соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут.

Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и окончании общенациональной минуты молчания на предприятиях, учреждениях, организациях, относящихся к сфере их управления.

Органы и должностные лица местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и окончании общенациональной минуты молчания на территории, в пределах которой они осуществляют свои полномочия.

"Для объявления общенациональной минуты памяти предполагается возможность использования систем оповещения и информирования. Так как это происходит каждое утро во Львове или Виннице – по собственной инициативе громад. Речь идет не о принуждении, а о возможности, которая будет гарантирована законом", – пояснила Кондратюк.

Минуты молчания уже соблюдаются в разных регионах Украины. В некоторых – останавливают транспортное и пешеходное движение. Минутой молчания украинцы чтят память тех, кто встал на их защиту и погиб.