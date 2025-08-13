"Це не просто пауза". Одещина по-новому вшановуватиме загиблих захисників під час хвилини мовчання

Автор ініціативи — очільник області

Хвилина мовчання, під час якої українці віддають шану загиблим захисникам та захисницям, щоранку оголошується о 9:00. В деяких містах у цей час зупиняється рух транспорту — від 13 серпня так буде й на Одещині.

У середу, 13 серпня, набирає чинності розпорядження очільника Одеської ОВА Олега Кіпера про те, що під час хвилини мовчання в усіх містах і селах Одеської області мають зупинятися всі види транспорту. Крім того, о 9:00 мають на 60 секунд припинятися заняття в усіх закладах освіти.

Не може бути жодних "забули", "не почули", "ми були зайняті". Якщо у вас вистачає часу на каву, розмови чи телефон, значить вистачить і на одну найважливішу хвилину тиші. Щоденна хвилина мовчання – це не просто пауза. Це свідчення нашої пам’яті та вдячності тим, хто віддав життя за Україну … О 9:00 – вся Одещина стоїть Олег Кіпер

Хвилина мовчання — щоденна подяка та шана полеглим

Нагадаємо, щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадив президент Володимир Зеленський 16 березня 2022 року. Оголошення про хвилину мовчання о дев’ятій ранку спочатку транслювали під час марафону "Єдині новини". Згодом її почали оголошувати низка радіостанцій.

Небайдужі закликають перехожих вшанувати полеглих

Деякі міста підтримали ініціативу й через гучномовці дають відлік хвилини мовчання щодня о 9:00. Серед них — Суми, Вінниця, Чернівці, Рівне, Полтава, Чернігів, Острог, Житомир тощо.

В деяких населених пунктах о цій порі зупиняється рух транспорту. Така практика існує у Хмельницькому та деяких містах області, Вінниці та на Львівщині. У Києві транспорт зупиняється на 30 секунд.

