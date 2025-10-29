"Ходить по краю прірви": Данилко нарвався на критику через фото з відомим артистом-втікачем
Данилко отримав критику з боку українців
Український артист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, днями дав концерт у Берліні. Після виступу він сфотографувався зі співаком Олегом Винником і ведучим Олексієм Дівєєв-Церковним. Це неоднозначно сприйняли українці.
Відповідна світлина з'явилась на сторінці Дівєєв-Церковного у соціальних мережах. Ведучий залишив підпис, що обговорив з чоловіками "поточну ситуацію", і вони зробили висновок, що "все буде добре".
Коаліція рішучих. Зустрілися з мужиками. Обговорили поточну ситуацію. Продумали варіанти. І дійшли до висновку, що все буде добре.
Винник поширив відео з Данилком, на якому говорить: "Сердючка forever (назавжди)". Андрій відповів: "Це правда".
Користувачі мережі обурилися, що Данилко зробив фото з Дівєєв-Церковним і Винником. Все тому, що Винник виїхав із України під час повномасштабної вторгнення, а Дівєєв-Церковний прямо не засуджує Росію за війну проти України, лише пише про мир. Зробив репост фото і блогер-пліткар Богдан Беспалов. У коментарях люди не стримують емоцій щодо Данилка.
- "Дуже слизький тип, дивно, що люди цього не помічають".
- "У діях Данилка розчаровуються ті, хто не хоче помічати його меншовартості та бажання з усіма бути хорошим. Не здивуюсь, якщо цей черв'як досі товаришує з Кіркоровим. З іншого боку для підняття своєї значущості він весь час принижує українців. Звідси й образ, типу я не з ними, я інший".
- "Всі так шоковані поведінкою Андрія, страшне. Вони всі однакові, всі дружать".
- "Розчарування".
- "Данилко хоче кенселінг. Ходить прямо по краю прірви вже давно".
- "Покотилася Сердючка".
Раніше "Телеграф" розповідав про виступ Андрія Данилка російською мовою. Артиста розкритикували українці.