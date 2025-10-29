Укр

"Ходит по краю пропасти": Данилко нарвался на критику из-за фото с известным беглым артистом

Виктория Козар
Андрей Данилко Новость обновлена 29 октября 2025, 18:21
Андрей Данилко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Данилко получил критику со стороны украинцев

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, на днях дал концерт в Берлине. После выступления он сфотографировался с певцом Олегом Винником и ведущим Алексеем Дивеевым-Церковным. Это неоднозначно восприняли украинцы.

Соответствующая фотография появилась на странице Дивеев-Церковного в социальных сетях. Ведущий оставил подпись, что обсудил с мужчинами "текущую ситуацию", и они пришли к выводу, что "все будет хорошо".

Коалиция решительных. Встретились с мужиками. Обсудили текущую ситуацию. Продумали варианты. И пришли к выводу, что все будет хорошо.

Алексей Дивеев-Церковный

Дивеев-Церковный распространил фото с Данилком и Винником

Винник разместил видео с Данилком, на котором говорит: "Сердючка forever (навсегда)". Андрей ответил: "Это правда".

Данилко хейт из-за фото с Винником
Винник распространил ролик с Данилкой, скриншот с инстаграм-страницы Винника

Пользователи сети возмутились тем, что Данилко сделал фото с Дивеев-Церковным и Винником. Все потому, что Винник уехал из Украины во время полномасштабного вторжения, а Дивеев-Церковный прямо не осуждает Россию за войну против Украины, только пишет о мире. Сделал репост фото и блогер-сплетник Богдан Беспалов. В комментариях люди не сдерживают эмоций по поводу Данилко.

  • "Очень скользкий тип, удивительно, что люди этого не замечают".
Данилка захейтили за фото с Винником
Скриншот из телеграм-канала Богдана Беспалова
  • "В действиях Данилко разочаровываются те, кто не хочет замечать его неполноценности и желания со всеми быть хорошим. Не удивлюсь, если этот червь до сих пор дружит с Киркоровым. С другой стороны, для поднятия своей значимости он все время унижает украинцев. Отсюда и образ, типа я не с ними, я другой".
Данилко критика
Скриншот из телеграм-канала Богдана Беспалова
  • "Все так шокированы поведением Андрея, страшно. Они все одинаковы, все дружат".
Сердючка сделал фото с Винником
Скриншот из телеграм-канала Богдана Беспалова
  • "Разочарование".
Андрей Данилко критика
Скриншот из телеграм-канала Богдана Беспалова
  • "Данилко хочет кенселинг. Ходит прямо по краю пропасти уже давно".
Данилко сфотографировался с Винником и Дивеевым-Церковным
Скриншот из телеграм-канала Богдана Беспалова
  • "Покатилась Сердючка".
Андрей Данилко хейт
Скриншот из телеграм-канала Богдана Беспалова

Ранее "Телеграф" рассказывал о выступлении Андрея Данилко на русском языке. Артиста раскритиковали украинцы.

