"Ходит по краю пропасти": Данилко нарвался на критику из-за фото с известным беглым артистом

Данилко получил критику со стороны украинцев

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, на днях дал концерт в Берлине. После выступления он сфотографировался с певцом Олегом Винником и ведущим Алексеем Дивеевым-Церковным. Это неоднозначно восприняли украинцы.

Соответствующая фотография появилась на странице Дивеев-Церковного в социальных сетях. Ведущий оставил подпись, что обсудил с мужчинами "текущую ситуацию", и они пришли к выводу, что "все будет хорошо".

Коалиция решительных. Встретились с мужиками. Обсудили текущую ситуацию. Продумали варианты. И пришли к выводу, что все будет хорошо. Алексей Дивеев-Церковный

Винник разместил видео с Данилком, на котором говорит: "Сердючка forever (навсегда)". Андрей ответил: "Это правда".

Пользователи сети возмутились тем, что Данилко сделал фото с Дивеев-Церковным и Винником. Все потому, что Винник уехал из Украины во время полномасштабного вторжения, а Дивеев-Церковный прямо не осуждает Россию за войну против Украины, только пишет о мире. Сделал репост фото и блогер-сплетник Богдан Беспалов. В комментариях люди не сдерживают эмоций по поводу Данилко.

"Очень скользкий тип, удивительно, что люди этого не замечают".

"В действиях Данилко разочаровываются те, кто не хочет замечать его неполноценности и желания со всеми быть хорошим. Не удивлюсь, если этот червь до сих пор дружит с Киркоровым. С другой стороны, для поднятия своей значимости он все время унижает украинцев. Отсюда и образ, типа я не с ними, я другой".

"Все так шокированы поведением Андрея, страшно. Они все одинаковы, все дружат".

"Разочарование".

"Данилко хочет кенселинг. Ходит прямо по краю пропасти уже давно".

"Покатилась Сердючка".

