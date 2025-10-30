Гороскоп на 31 жовтня: прихильність долі у Скорпіонів, грошова удача у Водоліїв

Це чудовий день, щоб налагодити стосунки з оточуючими

Удача у житті підстерігає кожного знака Зодіаку. А поки що "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 31 жовтня, щоб ви заздалегідь знали, чого чекати від цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День чудово підходить для відпочинку та приємних занять. Нічні світила обіцяють гармонію та удачу, тому ви зможете досягти успіху навіть у рутинних справах. Головне – не поспішати з рішеннями та зберігати зосередженість.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зверніть увагу на харчування та загальний стан здоров’я. Будьте обережні в дорозі, одягайтеся за погодою та не забувайте робити перерви у роботі, щоб зберегти гарний настрій та енергію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила завтра на вашому боці. Доля благоволить вам у всіх сферах життя, тому не варто лінуватися чи втрачати мотивацію. Якщо відчуєте, що сили закінчуються і хочеться все кинути — значить, ви вже близькі до успіху.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалий день, щоб помиритися з оточуючими. Саме час зробити перший крок назустріч дружбі та залишити конфлікти у минулому. Спробуйте зробити добру справу для людини, з якою у вас напружені стосунки — доброзичливість здатна розтопити навіть кригу ворожнечі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не виключено, що Всесвіт відкриє перед вами нові здібності. День особливо сприятливий для тих, хто шукає роботу чи прагне змін. Прислухайтеся до голосу інтуїції — вона підкаже правильне рішення.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Всесвіт подасть знак, вказуючи потрібний напрямок. Головне — діяти спокійно, без поспіху та надриву, поступово наближаючись до мети. Увечері присвятіть час медитації подяки тим, хто допомагає вам йти шляхом життя.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Найімовірніше, поруч опиняться два типи людей — миротворці та сіячі хаосу. Постарайтеся вибрати бік перших, щоб уникнути конфліктів та зберегти повагу друзів, колег та близьких.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завершіть усі розпочаті справи — незакінчені проєкти можуть серйозно завадити на шляху успіху. Не починайте нічого нового, доки не розставлені всі крапки у старих питаннях. Прихильність долі допоможе розібратися з проблемами, що накопичилися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Спілкування з іншими допоможе зберегти емоційну рівновагу та уберегтися від неприємностей. Навіть якщо день принесе складнощі, не замикайтеся у собі — діліться переживаннями та обговорюйте те, що відбувається, з тими, кому довіряєте.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Можливі події, які стануть вам новим досвідом. Вони можуть виявитися приємними, але не виключено й протилежне – варто бути готовими до всього. У близьких завтра можуть виникнути труднощі, і їм особливо знадобиться ваша доброта та підтримка.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Проявіть уважність: поруч можуть з’явитися люди, здатні відкрити шлях до успіху та фінансового добробуту. Головне — не сплутати їх із тими, хто бажає вам зла. Цей день підходить для зустрічей, нових знайомств, переговорів та неформального спілкування.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День обіцяє пройти спокійно, гармонійно та з позитивним настроєм. У всіх справах керуйтеся добрими помислами. Увечері постарайтеся не перевтомлюватися – краще відновити сили вдома у затишній та мирній атмосфері.