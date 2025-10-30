Рус

Запізнилися на потяг через тривогу? Можете поїхати іншим. Розповідаємо, як це працює

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Потяг поїхав під час тривоги Новина оновлена 30 жовтня 2025, 09:55
Потяг поїхав під час тривоги. Фото Колаж "Телеграфу"

Не сіли вчасно на потяг через тривогу — не проблема: можна не купувати новий квиток

В Україні через атаки росіян часто тривалі тривоги. Особливих проблем вони завдають тим, хто запланував подорож на цей час. Якщо людина запізнилась на потяг через тривогу — це не вирок. Укрзалізниця за цим же квитком довезе іншим потягом.

На подібну опцію звернула увагу Катерина Башук. Вона наголосила — сісти на попутний потяг можна протягом години. В коментарях до допису, Укрзалізниця підтвердила, що це дійсно так.

Запізнились на потяг через тривогу, що робити
Запізнились на потяг через тривогу - є вихід

Що робити, якщо через тривогу не встигли на потяг

Укрзалізниця зазначає, що сісти можна на наступний рейс протягом доби — поїзди навіть під час тривог курсують за графіком. "Якщо потрібна допомога з пошуком вільних місць на такий рейс, напишіть нам через зворотний зв'язок або зателефонуйте 0800503111", — йдеться в додатку УЗ.

Скріншот з додатку УЗ, блок Що робити, якщо через тривогу не встигли на потяг
Що робити, якщо через тривогу не встигли на потяг - УЗ

Деякі коментатори наголосили, що бачили як це працює в дії. В разі, якщо вільних місць на потяг немає — пасажири можуть їхати стоячи. Нагадаємо, якщо на поїзд запізнились з вини Укрзалізниці, наприклад, при затримці на стикувальний рейс — УЗ також довезе до місця призначення.

Як їдуть ті, хто запізнився на потяг через тривогу
Якщо немає місць - можна їхати стоячи

Раніше "Телеграф" розповідав, що з потягами до Відня часто проблеми — вони просто не доїжджають до кінцевої станції. Днями стався черговий випадок, коли пасажири змушені були перебігати на електричку або ж чекати наступного потяга до 6 годин.

Теги:
#Укрзалізниця #Поїзд #Тривога