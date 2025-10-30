Запізнилися на потяг через тривогу? Можете поїхати іншим. Розповідаємо, як це працює

Не сіли вчасно на потяг через тривогу — не проблема: можна не купувати новий квиток

В Україні через атаки росіян часто тривалі тривоги. Особливих проблем вони завдають тим, хто запланував подорож на цей час. Якщо людина запізнилась на потяг через тривогу — це не вирок. Укрзалізниця за цим же квитком довезе іншим потягом.

На подібну опцію звернула увагу Катерина Башук. Вона наголосила — сісти на попутний потяг можна протягом години. В коментарях до допису, Укрзалізниця підтвердила, що це дійсно так.

Запізнились на потяг через тривогу - є вихід

Що робити, якщо через тривогу не встигли на потяг

Укрзалізниця зазначає, що сісти можна на наступний рейс протягом доби — поїзди навіть під час тривог курсують за графіком. "Якщо потрібна допомога з пошуком вільних місць на такий рейс, напишіть нам через зворотний зв'язок або зателефонуйте 0800503111", — йдеться в додатку УЗ.

Що робити, якщо через тривогу не встигли на потяг - УЗ

Деякі коментатори наголосили, що бачили як це працює в дії. В разі, якщо вільних місць на потяг немає — пасажири можуть їхати стоячи. Нагадаємо, якщо на поїзд запізнились з вини Укрзалізниці, наприклад, при затримці на стикувальний рейс — УЗ також довезе до місця призначення.

Якщо немає місць - можна їхати стоячи

