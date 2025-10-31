Чудова атмосфера для фільмів жахів. Що за довгі занедбані льохи знаходяться поблизу відомого курорту України (фото)

Власником старовинних винних льохів в одному з районів Одеси був багатий купець та судновласник

У Бугаївському районі Одеси, неподалік від одного мосту, досі збереглися старі занедбані винні льохи, які колись належали багатому купцю. Сьогодні вони привертають увагу місцевих фотографів та безхатченків.

"Телеграф" вирішив розповісти про історію його місця, взявши дані зі "Української Служби Інформації". Винні погреби розташовані поруч із перетином вулиць Грушевського та Поштової, поблизу 4-го травневого провулку.

Старовинні льохи в Одесі, що більш-менш збереглися до наших днів

Історія цих льохів сягає 1870-х років. Після смерті власника Феодора Родоканакі у 1899 році його бізнес почав занепадати. Спадкоємці вирішили продати підприємства. До початку Громадянської війни винні льохи ще функціонували, проте до 1918 року їх пограбували та частково зруйнували. На місці винзаводу сьогодні стоять житлові будинки, а льохи залишилися в напівзруйнованому стані, заховані за гаражним кооперативом.

Феодор Павлович Родоканакі - российский купец греческого происхождения

Двір та вхід у покинуті льохи Родоканакі

Старі стіни та подвір’я льохів свідчать про колишню велич: тут можливо колись розміщувалися коні для перевезення вина, а тепер залишилися сліди пожеж та перебування людей. Частина приміщень пристосована місцевими жителями під відпочинок — встановлені мангали та саморобні лавки. Усередині дуже темно і сиро, помітні сліди перебування безхатченків. Через небезпечні умови, особливо у глибинах льохів, йти туди без спеціального обладнання не рекомендується.

Хто такий Феодор Павлович Родоканакі

Феодор Павлович Родоканакі, він же Теодорос Родоканакіс, був російським купцем грецького походження, судновласником, банкіром, промисловцем і меценатом. Крім того, обіймав посаду голови грецької громади та консула Тоскани в Одесі.

Наприкінці XIX століття Перікл Родоканакі був одним із найбагатших жителів Одеси, успадкувавши значну спадщину від свого батька, мецената Федора Родоканакі. Ставлення сучасників до нього було неоднозначним: одні вважали, що він зробив важливий внесок у розвиток виноробства міста, інші критикували його за марнотратство та життя коштом батьківської спадщини, як написали "Vgorode". Його репутацію також псували чутки про численні романи та зв’язки зі заміжніми жінками.

Теодорос Родоканакіс 155 років тому збудував льохи

Де розташовані винні льохи

На карті неможливо знайти точне місце, де розташовані покинути льохи, однак якщо шукати за назвами вулиць, то ймовірно, що вони є на околиці району Бугаївка, якраз біля мосту над залізничними коліями.

