Там була школа, в'язниця й навіть профілакторій для алкоголіків: де є замок в Україні, в стінах якого замурували закоханих (фото)

Клеванському замку, руїни якого є на території Рівненської області, вже 550 років

На березі річки на Рівненщині височіє один із найстаріших замків – Клеванський. Колись неприступна фортеця з товстими стінами та гарматами з часом втратила свою військову функцію і пережила численні зміни у своєму призначенні.

Замок спорудили ще в 1475 році для князів Чорторийських, які заснували тут селище. Про історію унікальної пам'ятки України вирішив розповісти "Телеграф".

Руїни замку нагадують про давню оборону

Прохід у фортецю спершу забезпечував підвісний міст, який пізніше замінили на кам’яний віадук, а дорога до замку й досі вимощена ламаним каменем. До складу замкового комплексу входили дві кам’яні п’ятикутні вежі зі стінами завтовшки майже 4 метри, які збереглися до наших днів, та одна дерев’яна, що, на жаль, не дійшла до наших часів. Основним призначенням цих споруд була оглядова функція – вони контролювали підхід до фортеці від річки та центрального входу. Крім того, у західній вежі розташовувався бастіон, а східна слугувала зброярнею.

Старовинна стежка до фортеці з ламаного каменю

Місцеві жителі досі згадують легенди про мережу підземних ходів, що нібито тягнулися від Клеванського замку до Олецького та навіть до Благовіщенського костелу. За переказами, саме через ці таємні шляхи надходили підкріплення, які дозволили фортеці витримати тижневу облогу і здолати татарські війська в 1640 році. В XVI–XVII століттях замок регулярно відбивав напади ординців, але через віддаленість від центрів Речі Посполитої він поступово втратив своє оборонне значення.

Згодом фортеця втратила оборонне значення: князі облаштували там шпиталь, а наступні власники – монахи-єзуїти – колегіум.

Замок оточують таємничі легенди про кохання

У XIX столітті замок тимчасово спорожнів, але пізніше тут відкрили польську гімназію та духовне училище. Під час Першої світової війни будівлю використовували як ветеринарний евакуаційний пункт, що зазнав руйнувань від обстрілів. У міжвоєнний та повоєнний періоди тут розташовували школу, сиротинець і колонію для неповнолітніх.

Внутрішнє подвір’я зберігає сліди стародавньої архітектури

Найтрагічніші сторінки історії Клеванського замку пов’язані з Другою світовою: у 1939–1953 роках його займали НКВС та каральні органи німецької окупації, а частину приміщень використовували як в’язницю для полонених УПА та підозрюваних у боротьбі за незалежність. Після війни радянська влада перетворила фортецю на ПТУ та лікувально-трудовий профілакторій для алкоголіків, руйнуючи історичну архітектуру.

Сьогодні Клеванський замок перебуває у критичному стані. Однак навіть у такому вигляді фортеця привертає увагу туристів і закоханих, які приїжджають сюди, щоб побачити легендарний "Тунель Закоханих".

Клеванський замок також оточений легендами про кохання. За однією з них, князь Чарторийський наказав замурувати у стінах фортеці пару закоханих, після того як дівчина відмовила йому у праві першої ночі.

Де він розташований і як туди дістатися

Клеванський замок розташований всього за 20 км від Рівного, і дістатися сюди можна маршруткою або залізницею. Електрички маршруту "Здолбунів–Луцьк" та "Здолбунів–Ковель" відправляються з Рівненського вокзалу двічі на день і за півгодини довозять пасажирів до Клевані — села, де стоїть замок. Маршрутки відправляються з автовокзалів біля залізничного вокзалу та на вулиці Київській майже кожні 10 хвилин з 5:40 до 20:40. Потрібно дістатися кінцевої зупинки, пройти вздовж луцької траси до Церкви Різдва Христового, а потім повернути ліворуч на дорогу до замку. Паралельно трасі є стежка через зарості, яка веде до кам’яного мосту-віадука. Пройшовши під ним, можна опинитися з іншого боку фортеці.

