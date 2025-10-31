Прекрасная атмосфера для фильмов ужасов. Что за длинные заброшенные погреба находятся вблизи известного курорта Украины (фото)

Владельцем старинных винных погребов в одном из районов Одессы был богатый купец и судовладелец

В Бугаевском районе Одессы, недалеко от одного моста, до сих пор сохранились старые заброшенные винные погреба, которые когда-то принадлежали богатому купцу. Сегодня они привлекают внимание местных фотографов и бездомных.

"Телеграф" решил поведать об истории его места, взяв данные из "Украинской службы информации". Винные погреба расположены рядом с пересечением улиц Грушевского и Почтовой, вблизи 4 майского переулка.

Старинные погреба в Одессе, более или менее сохранившиеся до наших дней

История этих погребов достигает 1870-х годов. После смерти владельца Феодора Родоканаки в 1899 году его бизнес начал приходить в упадок. Наследники решили продать предприятия. До начала Гражданской войны винные погреба еще функционировали, однако к 1918 году их ограбили и частично разрушили. На месте винзавода сегодня стоят жилые дома, а погреба остались в полуразрушенном состоянии, спрятанные за гаражным кооперативом.

Феодор Павлович Родоканаки – русский купец греческого происхождения

Двор и вход в заброшенные погреба Родоканаки

Старые стены и двор погребов свидетельствуют о былом величии: здесь возможно когда-то размещались лошади для перевозки вина, а теперь остались следы пожаров и пребывания людей. Часть помещений приспособлена местными жителями для отдыха — установлены мангалы и самодельные скамейки. Внутри очень темно и сыро, заметны следы пребывания бездомных. Из-за опасных условий, особенно в глубинах погребов, идти туда без специального оборудования не рекомендуется.

Кто такой Феодор Павлович Родоканаки

Феодор Павлович Родоканаки, он же Теодорос Родоканакис, был русским купцом греческого происхождения, судовладельцем, банкиром, промышленником и меценатом. Кроме того, занимал должность главы греческой общины и консула Тосканы в Одессе.

В конце XIX века Перикл Родоканаки был одним из самых богатых жителей Одессы, унаследовав значительное наследие от своего отца, мецената Федора Родоканаки. Отношение современников к нему было неоднозначным: одни считали, что он внес важный вклад в развитие виноделия города, другие критиковали его за расточительство и жизнь за счет отцовского наследства, как написали "Vgorode". Его репутацию также портили слухи о многочисленных романах и связях с замужними женщинами.

Теодорос Родоканакис 155 лет назад построил погреба

Где расположены винные погреба

На карте невозможно найти точное место, где расположены покинутые погреба, однако если искать по названиям улиц, то, вероятно, что они находятся на окраине района Бугаевка, как раз у моста над железнодорожными путями.

