"Скляного бога цілувати": давні українські приказки та висловлювання про п'яничок
Швидше за все, більшість із них ви жодного разу не чули
З кожним днем українськомовних людей у світі стає дедалі більше, проте навіть не кожен українець може усвідомити, наскільки насправді українська мова багата і стародавня.
"Телеграф" зібрав кілька десятків цікавих висловлювань та приказок українською мовою про випивку, які, можливо, зможуть вас розважити та поповнити ваш запас українських слівних оборотів. Усі висловлювання взято з книги "Українські приказки, прислів'я і таке інше" Матвія Номіса, випущеної у 1864 році.
Отже, ось список висловлювань про алкоголь українською (де це необхідно, ми дали у дужках пояснення до них):
- Як до церкви, то й ноги болять, а як до корчми, то й в боки взявся.
- Де копачі копали, там й грощі пропали (де заробив, там й пропив)
- Бачив вже шклянного бога, Стекляного бога поцілувати.
- Залити очі (напитися).
- Саме в красу (п'яний).
- Підтоптавсь, Підтомилася, Підтупалася.
- Аж чуприна курить.
- Хоч йому зуби вибери.
- П'яний як чіп, П'яний як земля, П'яний як ніч, П'яний, аж валяєцця.
- Ложки до рота не донесе.
- Підгуляв, що й з копитів збився.
- Добре цівкою смикнув.
- Напала брага на врага.
- Він такий, що й стежки не бачить.
- Напився так, що аж очі побаклучились.
