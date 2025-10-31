"Скляного бога цілувати": давні українські приказки та висловлювання про п'яничок

Швидше за все, більшість із них ви жодного разу не чули

З кожним днем українськомовних людей у світі стає дедалі більше, проте навіть не кожен українець може усвідомити, наскільки насправді українська мова багата і стародавня.

"Телеграф" зібрав кілька десятків цікавих висловлювань та приказок українською мовою про випивку, які, можливо, зможуть вас розважити та поповнити ваш запас українських слівних оборотів. Усі висловлювання взято з книги "Українські приказки, прислів'я і таке інше" Матвія Номіса, випущеної у 1864 році.

Отже, ось список висловлювань про алкоголь українською (де це необхідно, ми дали у дужках пояснення до них):

Як до церкви, то й ноги болять, а як до корчми, то й в боки взявся.

Де копачі копали, там й грощі пропали (де заробив, там й пропив)

Бачив вже шклянного бога, Стекляного бога поцілувати.

Залити очі (напитися).

Саме в красу (п'яний).

Підтоптавсь, Підтомилася, Підтупалася.

Аж чуприна курить.

Хоч йому зуби вибери.

П'яний як чіп, П'яний як земля, П'яний як ніч, П'яний, аж валяєцця.

Ложки до рота не донесе.

Підгуляв, що й з копитів збився.

Добре цівкою смикнув.

Напала брага на врага.

Він такий, що й стежки не бачить.

Напився так, що аж очі побаклучились.

