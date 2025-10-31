"Скляного бога цілувати": древние украинские поговорки и высказывания про пьянчужек

Скорее всего, большинство из них вы ни разу не слышали

С каждым днем украинскоговорящих людей в мире становится все больше, однако даже не каждый украинец может осознать, насколько на самом деле украинский язык богатый и древний.

"Телеграф" собрал пару десятков интересных высказываний и поговорок на украинском языке про выпивку, которые возможно смогут вас развлечь и пополнить ваш запас украинских словестных оборотов. Все выражения взяты из книги "Українські приказки, прислів'я і таке інше" Матвея Номиса, выпущенной в 1864 году.

Итак, вот список высказываний про алкоголь на украинском (где это необходимо, мы дали в скобках пояснения к ним):

Як до церкви, то й ноги болять, а як до корчми, то й в боки взявся.

Де копачі копали, там й грощі пропали (де заробив, там й пропив)

Бачив вже шклянного бога, Стекляного бога поцілувати.

Залити очі (напитися).

Саме в красу (п'яний).

Підтоптавсь, Підтомилася, Підтупалася.

Аж чуприна курить.

Хоч йому зуби вибери.

П'яний як чіп, П'яний як земля, П'яний як ніч, П'яний, аж валяєцця.

Ложки до рота не донесе.

Підгуляв, що й з копитів збився.

Добре цівкою смикнув.

Напала брага на врага.

Він такий, що й стежки не бачить.

Напився так, що аж очі побаклучились.

