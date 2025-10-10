Непристойно тільки російською. Слово "пукати" в українській мові значить зовсім не те, що ви думаєте

Українська мова ще не раз вас здивує

Українська мова насправді дуже багата і багатогранна, але багато людей, які тільки вирішили перейти на неї, припускається низки помилок через її дальню схожість з іншими слов’янськими мовами.

"Телеграф" вирішив розповісти про слово "пукати", яке навіть багато українців вживають не в його автентичному сенсі. Дійсно, росіяни кажуть "пукать" в значенні псувати повітря, але українці споконвіку мали на увазі зовсім інше.

Орфографічний словник української мови пояснює, що "пукати" — це дієслово недоконаного виду, яке означає лопатися, стукати, або навіть стріляти.

Іван Франко не тільки вживав його як синонім таких слів: розпускатися, зацвітати; стукати, тріскати.

Наприклад:

– Коли пукає акация, належиться сіяти кукурузи. ЕЗ. V. 246.

– Озимина зеленіла пишно, і пупчики на деревах пукали (О. Кобилянська)

– Тіло вкривали боляки [болячки] великі і пекучі, що набиралися, пукали, гнили, гоїлися і знов набирали. (Б. Лепкий)

– І чого ти, серце моє, тремтиш як листок на вітрі? І чому ти, серце моє, не пукнеш? (В. Стефаник)

А ще це слово часто вживалося у зв'язку із якимись шумними діями та гуркотом. Його синонімами є: колотити, гримати, гупати, шуміти тощо.

– Те крутилось і тріщало, а те пукало й гуло. Стор. МПр.

На Буковині це цікаве слово часто вживають, коли хтось стукає у двері чи вікно. Існує навіть такий варіант як "напукатися" – настукатися у двері.

Наприклад:

– Хтось пукає у двері моєї хати. Входить дідусь в зеленім сьвяточнім ґданьскім жупані, підперезаний широким поясом, з шапкою на завісах в руках (О. Маковей, "Мій прадід", Б. 1896, 165-166, 1)

– Кричить баба, репетує, пукає в вікно. (С. Руданський)

– Запукай в двері. – Чекайте, – кажу, – чого би я мав пукати до чужого гробівця? Та же то не хата. – Пукай і не переч. (Ю. Винничук)

– Ой піду я під віконце, пукну. (Сл. Б. Грінченка)

Досить поширене вживання цього слова в українській літературі в значенні стріляти.

Наприклад:

– Тепер було чути, як ріденько пукають січовицькі карабіни, і Тиса гейби ковтала ті несмілі звуки. (М. Дочинець)

– Чи там пукне з пістоля, а ми вже думаємо: з пушок палять, і вже вбито кого-небудь. (Г. Квітка-Основ'яненко)

– Як послиниш, було, клоччя та зробиш з того клоччя кульку, – тугу-тугу! – та як пукнеш, було, так кулька та вище від берестка летить! (Остап Вишня)

Нагадаємо: слово "уют" правильно перекладається українською мовою як "затишок", від слова "тиша". При цьому, що цікаво, слово "затишок" використовується не тільки для опису комфортної середи, але ще й тихого місця, без зайвого шуму, суєти, загалом стану спокою, перерви.