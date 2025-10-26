Ваші предки страждали на енурез? Перевірте своє прізвище

Українські прізвища можуть розповісти історію роду

Деякі українські прізвища мають несподіване та кумедне походження. Наприклад, родове ім’я Пуценко, яке, ймовірно, виникло на Запорізькій Січі й вказувало на великий розмір чоловічої гідності свого власника. Не менш цікавою може бути етимологія деяких прізвищ з коренем Пуд.

Найпоширеніша з них – Пудло, повідомляє сайт "Рідні". Наразі на території України проживає 254 носії цього родового імені. Вони трапляються як на сході, так і на заході країни.

Карта поширення прізвища Пудло

Також українці носять прізвища: Пудлик (166), Пудак (154), Пуденко (134), Пудла (130), Пуделко (110) та Пудляк (63). То як же утворилися ці родові імена?

Польське коріння

Примітно, що у польській мові існує слово pudlo, яке означає:

ящик, коробка;

промах (strzelić pudło — промахнутися у переносному значенні).

Таким чином прізвище Пудло спочатку могло бути прізвиськом ремісника, що робить ящики, або торговця, який використовував таку тару. Також воно могло походити від образливого прізвиська, що означало невдаха.

Походження від міри ваги

Слово пуд (від лат. pondus — "вага") використовувалося на українських землях до введення метричної системи. Від нього утворювалися прізвиська та прізвища, пов’язані з:

торгівлею чи виміром ваги (наприклад, торговці зерном чи сіллю);

фізичною силою;

жартівливо-іронічними прізвиськами через вагу або статуру.

Товстун

Таким чином, прізвища з основою Пуд могли спочатку позначати людину, яка часто мала справу з вагами та товарами, силача або товстуна.

Переляк та енурез

Найцікавіша версія походження зазначених родових імен пов’язана з українським словом "напудити", яке, згідно з тлумачним словником Бориса Грінченка, має кілька значень:

налити

злякати

помочитися

А слово "напудитися" (злякатися) використовували українські класики, у тому числі Іван Франко: "Андрій поглянув на нього і напудився того неситого виразу лиця".

Що стосується слова "напудити" у значенні помочитися, сільські бабусі досі вживають його, виявивши вранці мокре ліжко маленького онука. Таким чином, походження прізвищ Пуделко або Пудляк цілком може бути пов’язане і з енурезом.

