Рай для книголюбів: якою історією славиться ринок "Петрівка" у Києві (фото)

Коли відкрився ринок "Петрівка", був справжній книжковий голод

В Оболонському районі Києва розташований легендарний книжковий ринок "Петрівка", який славиться серед городян та гостей міста. Поруч із ним знаходиться найбільший у столиці блошиний ринок, відомий під назвою "Почайна", на якому можна знайти буквально все — від старих книг до одягу, меблів та антикваріату.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію виникнення ринку, цікаві факти про це місце та про те, як він виглядає та де розташований на карті.

Історія ринку

Ринок отримав назву Петрівка у 1997 році тоді однойменною станцією метро та залізничною станцією Київ-Петрівка у місцевості з назвою Петрівка. Він з’явився поруч із книжковим ринком і з того часу і до сьогодні є одним із символічних місць для городян та гостей міста. Люди знаходять на цьому ринку унікальні речі, щоб поповнити свої колекції, а також за незвичайними предметами інтер’єру та іншими цікавими речами.

Книжковий ринок "Петрівка" знаходиться на вулиці Вербовій.

Речовий ринок "Почайна" знаходиться трохи збоку від нього.

Попередником ринку було неформальне об’єднання "чорних книгопродавців" по вул. Фрунзе (сучасна Кирилівська), що існувала з 1989 року. Там збирався клуб київських книголюбів, але 1994 року будинок перейшов нічному клубу (нині FREEDOM Event Hall). Навесні 1995 року продавці переїхали на нове місце в район залізничного вузла Почайна та станції метро Почайна по вулиці Вербовій, уздовж колій. Спочатку торгівля йшла на східній частині, потім книжковий ринок перебрався на поточне місце, а на старому утворився речовий ринок.

Книжковий ринок. Фото: kyivmaps

Коли відкрився книжковий ринок "Петрівка", то був справжній книжковий голод: люди здавали макулатуру, щоб купити гарну книгу. У 2000-х роках був великий попит на друковану літературу, яка задовольняла ринок. Потім, з відкриттям магазинів і розповсюдженням інтернет-продажів, ринкові продажі занепали.

Книжковий ринок. Фото: kyivmaps

Зазначимо, що восени 2019 року в мережі активно обговорювалася тема планів на будівництво на місці знаменитого книжкового ринку "Петрівка" торгового центру. Кияни, у свою чергу, виступили проти забудови "Петрівки" і неодноразово проводили акції протесту #SavePetrovka з вимогою не допустити знесення книжкового ринку.

У січні 2022 року депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин заявив, що книжковий ринок "Петрівка" не зноситимуть заради будівництва ТРЦ.

Також варто додати, що у 2018 році в рамках декомунізації відбулося перейменування відповідних станцій, зупинок тощо. А у 2024 році блошиний ринок "Петрівка" місцева влада назвала "Почайна" (від назви станції).

Книжковий ринок (праворуч) із боку станції Почайна. Фото: Вікіпедія

Що продають на ринку "Почайна"

Книжковий ринок на сьогоднішній день включає 727 торгових місць. Підтримка книговидавців та книговидавців здійснюється через низьку орендну плату. Загалом на ринку представлено понад 120 видавництв.

Книжковий ринок "Петрівка", 2009 рік. Фото: "Вікіпедія"

На Почайні можна знайти книги будь-яких жанрів та знань: від романів до професійної літератури вузького профілю. Водночас у продажу є велика кількість канцтоварів, аудіо- та відеопродукції та програмного забезпечення.

Речовий ринок спеціалізується з продажу одягу, взуття та трикотажу. Господарський ринок продає різні господарські товари домашнього побуту.

Ринок "Почайна" у Києві. Фото: Тая Белан/"Телеграф"

За книжковим ринком знаходиться найбільший у Києві блошиний ринок. Простягається він вздовж вулиці Вербової з обох боків дороги, потім переходить на тротуари та вистелений камінням клаптик території навпроти ТЦ Епіцентр.

А за підземним переходом до залізничної зупинки Куренівка – продовження на вулиці Гулаків-Артемівських до вулиці Вікентія Хвойки. Цінителі раритетів можуть знайти для себе такі речі як: валізи, сумки, сонцезахисні окуляри, значки та медалі, що пережили другу світову війну, та безліч інших речей, що мають довгу історію.

Ринок "Почайна" у Києві. Фото: Тая Белан/"Телеграф"

На ринку також представлений багатий вибір оригінальних платівок, а для модників – усілякі вінтажні аксесуари. Крім того, у продажу є у продажу CD та DVD диски.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найвідоміший "блошиний" ринок Одеси і показав, як він виглядав майже 200 років тому.