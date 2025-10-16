Коли перекладуть та випустять другу частину "Keeping 13" поки невідомо, але охочих її читати ймовірно буде значно менше

Однією з найбільших подій осені для любителів книжок в Україні став вихід "Захопити 13" (Binding 13) — першої частини серії "Хлопці з Томмена" від Хлої Волш. Оголошення КСД про друк зустріли в буктоці зі справжнім захватом, тому, коли 2 жовтня книга вийшла у продаж, я як жертва маркетингу не могла не поїхати та не купити її.

Перше, що впадає у вічі після купівлі, це розмір. Чи багато є книжок більше ніж на тисячу сторінок? Ні, небагато. Але є нюанс — книга має стандартні ширину й висоту (а не більші, як часто буває з великими книгами), й доволі великий шрифт, тому насправді обсяг інформації не настільки великий, якого чекаєш від тисячі сторінок. Також від тисячі сторінок я очікувала й кращого сюжету.

Це роман про зіркового спортсмена з забезпеченої сім'ї (який грав під номером 13 в команді, звідки й назва) та забитої, зацькованої дівчини з неблагополучної багатодітної родини. Обидва неповнолітні школярі. Здавалося б, що там розписувати на тисячу сторінок? А щось розписали.

Книга розрахована на підлітків з їх максималізмом та вірою в себе. Інакше я не можу пояснити, чому 15-17-річним героям приписали стільки моральних принципів, випробувань й драматизму. Закінчується звісно ж крутим сюжетним поворотом, щоб більше заохотити купити й другу частину, щоб дізнатися, що сталося далі. Друга частина є продовженням цієї ж історії, далі в серії йдуть книги про інших гравців команди, і там відповідно будуть інші номери в назвах.

Поки в серії 6 книг - з них перекладено українською тільки першу, "Захопити 13"

Окремо мене дещо бентежила примітка 18+ ззаду книги — бо читати підлітковий інтим якось не хотілося. Але вперше герої поцілувалися майже в самому кінці книги, і більш відвертих сцен вже не було. Нащо тоді була та примітка? На це питання в мене відповіді немає.

Всю тисячу сторінок я прочитала за один день, а точніше за 12 годин. Бо написано легко, читається швидко.

Що цікаво, "Оніксову бурю" Ребекки Яррос на 638 сторінок я читала вдвічі довше, ніж "Захопити 13" на 1006 сторінок. При цьому книги майже однакові за товщиною — тільки "Буря" значно зручніше лежить в руках. Дивно, враховуючи, що книги випустило одне й те саме видавництво.

Наочно розміри книг "Захопити 13" та "Оніксова буря"

Звісно, це моя суб'єктивна думка, але я також слідкую і за книжковими барахолками — і коли нова книга "Захопити 13" коштує 550 гривень, я вже бачила оголошення про перепродаж за 350 грн. Якщо так відчутно збивають ціну вже за два тижні після початку продажів — очевидно, є й інші, що теж не дуже високо оцінили творчість Хлої Волш, і намагаються скоріше перепродати книгу.