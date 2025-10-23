"В ній хтось помер?" Космічна знижка на зарядну станцію вразила українців (фото)

На цей товар вказана шалена знижка понад 90%

В інтернеті вибухнула хвиля обговорень після того, як популярний онлайн-магазин виставив зарядну станцію з нереальною знижкою — мінус 91%. Користувачі одразу запідозрили щось дивне - одні жартують, що цей товар "когось вбив", інші впевнені, що сайт просто помилився. А дехто навіть натякнув — мовляв, із цією станцією пов’язана якась темна історія, бо "там хтось помер".

Такий допис опублікував користувач Threads. На скріншоті видно, що зарядну станцію вартістю 67 999 грн продають зі знижкою 91%.

Українці люблять знижки, але така — навіть занадто. У результаті пристрій продається всього за 6 399 грн. Здавалося б, мрія кожного, хто готується до зими без світла, але коментарі під товаром — це окремий трилер.

Одні підозрюють, що коли на сайті виставляли ціну, випадково додали зайву цифру. Інші ж переконані, що навіть для такої вартості зі знижкою така потужність пристрою надто маленька.

