Пухнастий оператор "Нової пошти" розвеселив мережу. В Івано-Франківську стався кумедний випадок (фото)

СММ-ники поштового оператора не залишилися осторонь

В одному з івано-франківських відділень "Нової пошти" побачили незвичайного "оператора" відділення. Адже на стійці сидів кіт. Раніше у київському відділенні помітили песика у форменій футболці.

Зазначається, що знімок було зроблено у відділенні №14. Один із користувачів опублікував фото у соцмережі та вказав у дописі "Нову пошту".

Поштовий оператор не зволікав із відповіддю. У "Новій пошті" відповіли, що на камеру потрапив VIP-співробітник, який обіймає посаду начальника відділу "Мяу та турбота".

Начальник відділу "Мяу та турбота" одного з відділень "Нової пошти"

"Обслуговування преміум-класу: мурлик та посилку видано", — написали у поштовій службі.

Тим часом коментатори запитували, чи вийде кіт на роботу завтра, і просили дати йому премію.

Раніше ми показали, що у Києві на площі Українських Героїв (колишня Льва Толстого) "продає" квіти дуже мила і вгодована тварина. Як видно на кадрах, у кішечки є теплий будиночок, а також миски з їжею та водою. Виявилося, що у тварини набралося чимало шанувальників, які в різний час робили знімки з його милою мордочкою.

Також ми публікували фото, де кіт дрімав на клавіатурі на касі одного з мультимаркетів "Аврора" у місті Кременчук. Пухнастик виглядав, як справжній касир, який трохи занудьгував в очікуванні покупців. Українці жартують, що "Аврорі" треба додати котика на логотип.