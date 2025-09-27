"Тепер точно по-багатому". Одеський супермаркет потрапив у курйоз (відео)

Біля магазину помітили незвичайну річ

В Одесі біля одного з продуктових супермаркетів помітили досить незвичну річ. Адже на вході у магазин постелили звичайний килим, замість спеціального.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Зазначається, що курйоз стався в одному з місцевих "Сільпо".

На відео видно, що біля великого торгівельного центру прямо біля входу в магазин лежить великий килим. Все б нічого, якби це був чорний звичайний килим, а цей виглядає, як нібито його хтось з дому приніс. Цікаво, що такий килим помітили на Французькому бульварі.

Зауважимо, що чому саме з'явився цей килим при вході у магазин та хто його постелив не відомо. Однак одеситів досить сильно повеселив цей курйоз.

У коментарях користувачі жартували, що саме такі килими мають бути біля кожного "Сільпо". Адже з першого кроку люди мають розуміти, які ціни їх очікуватимуть у магазині. Хтось додавав, що тепер у "Сільпо" точно по-багатому.

