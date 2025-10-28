"Дресируємо кияхами Патрона в лелітках": смішні слова з радіодиктанту породили вірші та меми

Радіодиктант цього року став справжньою подією

У понеділок, 27 жовтня, українці писали Радіодиктант національної єдності. Текст "Треба жити!" для диктанту написала письменниця Євгенія Кузнєцова, він містив кілька маловідомих та цікавих слів, які вже породили меми та жарти.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми про яскраві слова з радіодиктанту 2025. Всього їх п'ять. Пітятко — діалектне слово із Закарпаття, що означає "маленьке курча". Кияхи — діалектна назва качанів кукурудзи. Допіру — діалектне слово, що вживається у значенні тільки що або щойно. Лелітки — блискучі цяточки чи назва квітки.

Також багатьох українців здивувало слово між'яр'я. Для багатьох стало величезним здивуванням, що в одному слові двічі може використовуватися апостроф. Між'яр'я — це місцевість, розташована між ярами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що авторка тексту радіодиктанту Євгенія Кузнєцова, вважає, що дала йому трохи неправильну назву. Текст, який слугував зразком під час написання, має назву "Треба жити", але у ній можна було змінити лише одну літеру, яка б одразу змінила сенси для багатьох.