"Мозок? Ні, дякую, я використовую AI". Найкумедніші меми про штучний інтелект

Штучний інтелект розвивається швидко, але помиляється ще швидше. "Телеграф" зібрав добірку найкумедніших мемів про фейли AI

Штучний інтелект (ШІ, AI) сьогодні розвивається з неймовірною швидкістю. Технології, які ще кілька років тому здавалися фантастикою, тепер допомагають у медицині, освіті, бізнесі та навіть у творчості. Та без курйозів все ж не обходиться — це усього лише алгоритми.

"Телеграф" зібрав добірку цікавих та кумедних мемів і жартів про штучний інтелект. Окрему увагу користувачі звертають на помилки AI. Його відповіді можуть бути неточними або навіть хибними, якщо дані, на яких він навчався, містять помилки. Тож не варто звертатися до ШІ у питанняж життя та смерті.

ШІ помилився у визначенні їстівних грибів

Експерти радять сприймати штучний інтелект як інструмент допомоги, а не як джерело абсолютної істини. Ба більше — ШІ здатен "фантазувати", якщо не знайшов потрібної інформації. Наприклад, сприймати мемну фразу "немає сечі терпіти ці пекельні борошна", як цитату Шевченка. Це машинний переклад виразу "нет больше мочи терпеть эти адские муки", яку російські боти використовували в коментарях до дописів українською.

"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна" стають класикою

Поширені й побоювання, що штучний інтелект "відбере роботу" у людей. Насправді він радше змінює підхід до праці: автоматизує рутинні процеси, натомість відкриваючи можливості для нових спеціальностей. Однак, мрії про те, що працюватиме ШІ, а людина отримуватиме зарплату — не поодинокі.

Мрії про зарплату без роботи

Тенденція заміни деяких фахівців ШІ вже існує

Декому засилля ботів додає роботи

Використання ШІ в роботі стало настільки популярним, що іноді ШІ-тексти зустрічаються з ШІ-критиками.

Штучному інтелекту може знадобитися присхолог

Наразі ШІ активно використовується у повсякденних завданнях — від розпізнавання голосу на смартфоні й підказок у навігаторі до допомоги у навчанні чи плануванні покупок. Жартують, що деяким він заміняє мозок.

Я спитав у ШІ - часто стає аргументом

ШІ не робить імпульсивних помилок

Багато людей попали під "магію" ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ активно використовують на фронті, зокрема в дронах для розпізнавання цілей. Серед навичок ШІ також і ті, які можуть бути корисні багатьом спеціальностям, наприклад в IT.