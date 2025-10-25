Забагато ризиків: економіст пояснив, чому курс долара в Україні не злетить попри рекомендації МВФ

Знецінення гривні має багато підводних каменів, які можуть боляче вдарити по Україні

Попри те, що Міжнародний валютний фонд наполягає на контрольованій девальвації (знеціненні) гривні, цього не відбудеться. Національний банк не піде на додаткове навантаження на населення через інфляцію, а також на здорожчання всього імпорту в Україну.

Що треба знати:

МВФ тисне на Україну, щоб НБУ провів знецінення гривні

В першому наближенні це призведе до отримання додаткових грошей в бюджет — але є дуже багато неприємних підводних каменів

Нацбанк не піде на такий великий ризик, оскільки девальвація боляче вдарить по населенню та імпорту

Як пояснив економіст Олег Пендзин в коментарі "Телеграфу", середньорічний курс долара, який закладався до державного бюджету на 2025 рік, становив 45 гривень за долар США. Водночас нинішній курс долара трохи перевищує 41 гривню. З одного погляду, це призводить до недоотримання Україною грошей, оскільки міжнародну макрофінансову допомогу ми отримуємо в доларах, але соціальні зобов'язання виплачуються у гривні.

"Тобто зараз ви умовно отримали 6,5 млрд доларів від Європейського Союзу. Виходячи із цієї логіки, ви сьогодні через ваш надзвичайно міцний курс недоотримали 24 млрд грн. Тому що на кожному доларі ви недоотримуєте чотири гривні", — пояснив економіст.

Таким чином, з одного боку рекомендації МВФ наче й спрямовані на користь Україні, у якої зараз не вистачає грошей на "соціалку" — а потрібні кошти "з'їдає" міцний курс гривні. На думку Фонду, контрольована девальвація може поправити справи.

Але є інша сторона. Так, Україна — імпортозалежна держава, тобто девальвація гривні призведе до здорожчання всього імпорту. Це і нафтопродукти, і обладнання, і багато іншого, а головне — усі товари для військової сфери та оборонної промисловості. Ще один момент — девальвація гривні, навіть контрольована, розгонить інфляцію в Україні.

"Тобто інфляція сьогодні буде не умовно там 13%, а 23%. І що буде у нас з вами з доходами населення? Ну, ми ж їх сьогодні не індексуємо, вони та так бідні, а ми ще 23% інфляції на них повісимо", — зазначив експерт.

Таким чином, резюмував Пендзин, зараз ведеться дискусія на тему, який рівень інфляції та валютний курс встановити. Хапатися за голову, що ось зараз НБУ "опустить" гривню — не варто, оскільки з урахуванням вищеперерахованих ризиків Нацбанк навряд чи піде на такий крок навіть під тиском з боку МВФ.

