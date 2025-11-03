Небезпечно! Чим не можна топити піч-буржуйку чи котел

Чим вкрай небажано топити котел, і чому багато хто постійно робить ті самі помилки, навіть ризикуючи здоров’ям.

Напередодні початку морозів варто нагадати про важливість вибору палива для печі-буржуйки, для котла або каміна. Питання важливе, оскільки від нього залежить не просто підтримання комфортної температури, а й здоров’я вас і ваших домочадців.

Добре, якщо ви заздалегідь запаслися необхідною кількістю якісного палива. Але під рукою завжди може опинитися те, що так само гарно горить і що за ціною може обійтися або дешевше, або навіть безкоштовно. Однак бажання заощадити може зіграти з вами злий жарт.

Отже, чим не можна топити котел або грубку-буржуйку:

Залишки будівельного сміття, які при згорянні виділятимуть у повітря шкідливі сполуки, і цим дихатимуть ваші рідні. Різні залишки поліетилену, різні упаковки, непотрібні клейонки. Сюди ж віднесемо тканини із синтетичних волокон, старі ганчірки. Все це при згорянні починає плавитися, забиваючи трубу, утворюючи пласти кіптяви всередині неї та виділяючи токсичні гази та пари. Дрова пофарбовані або лаковані. У момент згоряння вони також виділяють шкідливі речовини, викликаючи подразнення дихальних шляхів.

Крім цього, деякі види палива використовувати можна, але з обережністю чи не одразу. Наприклад, сирі дрова краще спочатку підсушити, оскільки якщо відразу почати ними топити піч, виділяється велика кількість диму та енергія витрачається не на топку, а на випаровування вологи з деревини.

Також небажано топити камін хвойними породами дерева. Ялина, сосна та інші подібні дерева містять смолу, яка під час горіння підвищує ризик іскріння та пожежонебезпеки. При цьому вони сильно забруднюють димар.

Також нагадаємо про важливе:

Дотримуйтесь техніки безпеки! Наприклад, не можна використовувати всередині приміщення рідину для розпалювання.

І для котла, і для буржуйки необхідно облаштувати та регулярно чистити димар. Від сили тяги залежить нормальна робота опалювального елемента.

Як паливо використовуються дрова, вугілля, пеллети або брикети, причому в кожному окремому випадку вибираємо виходячи з конкретних умов. Наприклад, у дров’яний котел небажано кидати вугілля, оскільки вугілля розраховане на вищі температури горіння.

Як повідомляв "Телеграф", раніше ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков попереджав українців, що у нас попереду важка зима.