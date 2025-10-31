Ситуація критична, готуйтеся до важкої зими: ексміністр про наслідки атак по енергетиці

Тотальний блекаут і розкол системи – чого хочуть добитися росіяни ударами по ТЕС

Удари по Бурштинській, Добротвірській та Ладижинській ТЕС в центральній та західній частині Україні дещо "вибилися" з регулярних обстрілів об’єктів генерації та розподілення на лівому березі. Ситуація з електропостачанням може погіршитися не лише в окремих регіонах, а мешканцям великих міст краще подумати про варіант виїзду на зимовий період.

Що варто знати:

Удари по ТЕС розширили зону загроз і можуть ускладнити транзит електроенергії між регіонами

Плачков попередив про ризик переходу системи в острівний режим

Громадянам радять заощаджувати енергію та мати запас палива

Про це "Телеграфу" розповів ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков.

Іван Плачков / Facebook-сторінка

– Якими можуть бути наслідки ударів по ТЕС на заході країни?

– По-перше, росіяни хочуть добитися тотального блекауту, розбалансувати систему до стану, коли не зможуть працювати, в тому числі і атомні станції. По-друге, до цього вони масовано били по лівому березі, тобто знищують майже всю генерацію там. Зараз вони хочуть бити по заходу України.

До чого це може привести? Буде важко транспортувати електроенергію з регіону в регіон. Енергосистема може перейти на такий острівний, локальний режим, тобто розділитися на кілька частин. Вони хочуть, щоб енергосистема була не єдиною.

І вже зрозуміло, що буде важко балансувати, доведеться робити більш масштабні та більш часті відключення. А якщо не буде електроенергії, то може бути проблема з опаленням, особливо в великих містах. І можуть бути проблеми з газом, газопостачанням, вже є проблема з видобутком. Ми знаємо, що обсяг видобутку зменшився, але можуть бути проблеми з транспортуванням, якщо росіяни битимуть по газоперекачувальним станціям.

– Що потрібно робити українцям?

– По-перше, треба заощаджувати кожен кіловат-годину, і кожен метр кубічний газу. По-друге, треба бути готовим, що може бути вимкнута електроенергія на декілька годин. А може, і на добу, на дві, на тиждень, поки енергетики не відновлять лінії, підстанції чи генерацію. І особливо це актуально у великих містах, де є централізоване теплопостачання. Там проблема може бути саме з теплом.

А ще в таких ситуаціях, коли об’єднана електросистема буде розділятися, можуть бути великі перепади напруги. Тому дуже бажано електроприбори вимикати з розетки – ті, що можна – комп’ютери і все інше. І особливо небезпечними є зарядні прилади, зарядні блоки – з великим перепадом напруги може статися все що завгодно, особливо, якщо вони неякісно зібрані – вони вибухають.

Іван Плачков / Facebook-сторінка

– Ви кажете, що є загроза для опалювального сезону. В чому вона полягає?

– В Києві вони били по ТЕЦ 5-6. Якщо зроблять ще пару масованих атак і ми будемо ремонтувати їх місяць чи два – це загроза. По Харкову вони те ж ТЕЦ-5 зруйнували, там котельні поставили, вони будуть працювати. Ще є Одеса. Це – великі міста, де централізоване теплопостачання.

– Ладижин — це Вінницька область, Добротвір — це Львівська, Бурштин — це Івано-Франківська. Цим обласним центрам загрожують проблеми з опаленням?

– Там нема централізованого теплопостачання. Там котельні. ТЕС виробляють електроенергію, а тепло виробляють тільки ТЕЦ – теплоелектроцентралі.

А ТЕС – це теплоелектростанція. Вони виробляють тепло тільки для невеликих містечок біля електростанцій.

В таких містах як Вінниця, ТЕЦ немає, там котельні. Вони працюють на газу. Якщо будуть проблеми з газом, то може бути і проблема з теплопостачанням.

– Який ваш загальний прогноз та рекомендації?

– Ситуація не напружена, вона критична, навіть з елементами тривоги. Я не чую, не бачу пояснень з уряду. Чи чуємо ми, щоб прем'єр-міністерка сказала, яка ситуація, до чого готуватися, що робити? Чи є хтось в уряді, хто коментує та координує ситуацію? Я не бачу, на жаль.

На мою думку, треба готуватися, без паніки, без істерики, але до важкої зими варто бути готовим. Особливо мешканцям великих міст. Зателефонуйте друзям, знайомим, родичам, які десь недалеко в селах, районних центрах, де є традиційне опалення, щоб можна було якийсь час перечекати.

"Пункти незламності" в Києві всіх помістять, але краще мати можливість поїхати. А щоб поїхати – треба, щоб бак був повний бензину, щоб були якісь харчі. Це жорстока війна, і я думаю, що росіяни будуть намагатися використати цю зиму в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що внаслідок російських обстрілів в Україні зафіксовано пошкодження об’єктів електропередач, що обслуговують атомні електростанції, що створює потенційні загрози для ядерної безпеки. Як повідомили в МАГАТЕ, на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС втрачено одну з ліній живлення, а на Рівненській АЕС довелося знизити потужність двох енергоблоків.