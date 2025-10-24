Чим краще опалювати будинок, якщо немає газу? Є 3 варіанти

Чим опалити будинок, якщо відключили газ? Розбираємося, який є ефективний спосіб опалення, який дозволить зігрітися без великого збитку для гаманця.

Вважається, що найкращим способом опалення приватного будинку є газ. Сучасне газове обладнання дозволяє підтримувати потрібну температуру, гріти воду та створювати затишок без необхідності постійної участі людини. Але на жаль, ситуація в країні така, що будь-якої миті можна залишитися без газу, і що робити тоді? Високі тарифи плюс великий ризик зупинки подачі газу взимку змушують подумати про альтернативу, дрова, паливні пеллети та брикети, вугілля та інші джерела тепла. Є варіант з електричними обігрівачами, але з урахуванням всіх відомих подій завжди є велика ймовірність відключення електроенергії. І щоб ваші діти не сиділи в холоді, потрібно вибирати щось надійніше. Тому якщо у вас є твердопаливний котел, піч, камін або стара добра буржуйка, можна придбати вугілля, дрова або щось схоже, щоб гарантувати хорошу теплу зимівлю своїй родині.

Що потрібно знати:

паливні пеллети та брикети дешеві, але швидко горять

вугілля горить довго, але коштує дорого

дрова потрібно колоти, пиляти, але можна купити вже поколоті, хоча це й дорожче

Дрова

Найпопулярніший вид твердого палива – звичайно, це дрова. Масивні шматки деревини після подрібнення потрібно постійно підкидати у вогонь, причому тепло будинку залежить від періодичності цієї операції. Дрова можуть диміти, якщо вони вологі або надто свіжі. В іншому це надійний варіант опалення. Вартість складометра дров на кінець жовтня 2025 року в Україні складає 1350-1900 гривень, залежно від якості деревини та її розміру. На місяць для опалення будинку площею близько 100 квадратних метрів знадобиться щонайменше 2 куби.

Вугілля

Вугілля – ще один традиційний спосіб опалення приватного будинку. На відміну від дров він не вимагає частого підкидання в топку, оскільки має більшу теплотворність. Вугіллям опалювати зручніше, воно довше горить і містить більше тепла, але ціна на вугілля може для когось виявитися недоступною. Цієї осені на ринку можна було купити тонну "твердого чорного золота" за 10.5-14 тисяч гривень, і це не межа. При економному режимі споживання на зиму для будинку площею 100 квадратних метрів потрібно мінімум 2 тонни.

Вугілля дорожче, але з дровами більше мороки

Брикети та пеллети

Порівняно недавно на ринку твердого палива з’явилися брикети та пеллети. Пеллети дрібніші (діаметр гранул 6-8 мм і довжина 10-70 мм), брикети більші, імітують або невеликі дрова, або цеглу. Їх виробляють із різних органічних відходів, здатних горіти. Це і торф, і лушпиння насіння, і солома, і вугільний пил, і тирса, і гілки дерев, та інше. Матеріал подрібнюють, пресують під тиском, отримуючи екологічно чисте паливо.

Опалювати будинок пеллетами або брикетами зручніше: вони легкі, їх не треба колоти. Але й тепло таке паливо швидко віддає. Ціна на паливні брикети та пеллети коливається від 5 до 7 тисяч гривень або навіть більше. На звичайний будинок у 100 квадратів цього палива потрібно близько тонни на місяць.

Ось і рахуйте, що дешевше. Але не забудьте врахувати не лише площу будинку, а й якість його утеплення. Адже тонкі стіни й протяг з-за погано утеплених дверних прорізів — причина того, що для опалення вам знадобиться на порядок більше тих самих дров чи вугілля.

А ще обов’язково пам’ятайте: Україна вистоить, ми все це пройдемо і колись згадуватимемо як страшний сон.