Опасно! Чем нельзя топить печку-буржуйку или котел

Чем крайне нежелательно топить котел, и почему многие постоянно совершают одни и те же ошибки, даже рискуя здоровьем.

Накануне наступления морозов стоит напомнить о важности выбора топлива для печи-буржуйки, для котла или камина. Вопрос важен, поскольку от него зависит не просто поддержание комфортной температуры, но и здоровье вас и ваших домочадцев.

Хорошо, если вы заранее запаслись нужным количеством качественного топлива. Но под рукой всегда может оказаться то, что так же хорошо горит и что по цене может обойтись или дешевле, или даже бесплатно. Однако желание сэкономить может сыграть с вами злую шутку.

Итак, чем нельзя топить котел или печку-буржуйку:

Остатки строительного мусора, которые при сгорании будут выделять в воздух вредные соединения, и этим будут дышать ваши родные. Различные остатки полиэтилена, будь то упаковки, ненужные клеенки. Сюда же отнесем ткани из синтетических волокон, старые тряпки. Все это при сгорании начинает плавиться, забивая трубу, образуя пласты копоти внутри нее и выделяя токсичные газы и пары. Дрова окрашенные или лакированные. В момент сгорания они тоже выделяют вредные вещества, вызывая раздражение дыхательных путей.

Кроме этого, некоторые виды топлива использовать можно, но с осторожностью или не сразу. Например, сырые дрова лучше сначала подсушить, поскольку если сразу начать ими топить печь, выделяется большое количество дыма и энергия тратится не на топку, а на выпаривание влаги из древесины.

Также нежелательно топить камин хвойными породами дерева. Ель, сосна и прочие подобные деревья содержат смолу, которая при горении повышает риск искрения и пожароопасности. При этом они сильно загрязняют дымоход.

Также напомним о важном:

Соблюдайте технику безопасности! Например, нельзя использовать внутри помещения жидкость для розжига.

И для котла, и для буржуйки необходимо обустроить и регулярно чистить дымоход. От силы тяги зависит нормальная работа отопительного элемента.

В качестве топлива используются дрова, уголь, пеллеты или брикеты, причем в каждом отдельном случае выбираем исходя из конкретных условий. Например, в дровяной котел нежелательно бросать уголь, поскольку уголь рассчитан на более высокие температуры горения.

Как сообщал "Телеграф", ранее экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупреждал украинцев, что у нас впереди тяжелая зима.