Опасно! Чем нельзя топить печку-буржуйку или котел
Чем крайне нежелательно топить котел, и почему многие постоянно совершают одни и те же ошибки, даже рискуя здоровьем.
Накануне наступления морозов стоит напомнить о важности выбора топлива для печи-буржуйки, для котла или камина. Вопрос важен, поскольку от него зависит не просто поддержание комфортной температуры, но и здоровье вас и ваших домочадцев.
Хорошо, если вы заранее запаслись нужным количеством качественного топлива. Но под рукой всегда может оказаться то, что так же хорошо горит и что по цене может обойтись или дешевле, или даже бесплатно. Однако желание сэкономить может сыграть с вами злую шутку.
Итак, чем нельзя топить котел или печку-буржуйку:
- Остатки строительного мусора, которые при сгорании будут выделять в воздух вредные соединения, и этим будут дышать ваши родные.
- Различные остатки полиэтилена, будь то упаковки, ненужные клеенки. Сюда же отнесем ткани из синтетических волокон, старые тряпки. Все это при сгорании начинает плавиться, забивая трубу, образуя пласты копоти внутри нее и выделяя токсичные газы и пары.
- Дрова окрашенные или лакированные. В момент сгорания они тоже выделяют вредные вещества, вызывая раздражение дыхательных путей.
Кроме этого, некоторые виды топлива использовать можно, но с осторожностью или не сразу. Например, сырые дрова лучше сначала подсушить, поскольку если сразу начать ими топить печь, выделяется большое количество дыма и энергия тратится не на топку, а на выпаривание влаги из древесины.
Также нежелательно топить камин хвойными породами дерева. Ель, сосна и прочие подобные деревья содержат смолу, которая при горении повышает риск искрения и пожароопасности. При этом они сильно загрязняют дымоход.
Также напомним о важном:
- Соблюдайте технику безопасности! Например, нельзя использовать внутри помещения жидкость для розжига.
- И для котла, и для буржуйки необходимо обустроить и регулярно чистить дымоход. От силы тяги зависит нормальная работа отопительного элемента.
- В качестве топлива используются дрова, уголь, пеллеты или брикеты, причем в каждом отдельном случае выбираем исходя из конкретных условий. Например, в дровяной котел нежелательно бросать уголь, поскольку уголь рассчитан на более высокие температуры горения.
