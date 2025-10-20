Чим опалювати будинок, щоб економити дрова: цікавий лайфхак вирішить дві проблеми одразу

Українка показала, чим можна опалювати будинок, щоби економити на дровах

Чим холодніша стає погода, чим ближче зима, тим частіше українці замислюються, як економити на опаленні свого житла. Особливо актуально це для приватних будинків, які можна опалювати автономно та різними способами. Як виявилося, є один лайфхак, який допоможе вирішити одразу дві проблеми — і будинок забезпечити теплом, і позбутися непотрібного сухостою на ділянці.

Українка Раїса Павлівна в тік-ток акаунті опублікувала відео, на якому показала, чим можна прогрівати будинок, щоб економити на опаленні. Пенсіонерка продемонструвала свої запаси сухих малинових гілок, зібраних у зв’язки.

Як виявилося, бабуся збирає ці непотрібні гілки малини та інших рослин, сушить їх, а потім використовує для розпалювання грубки та обігріву свого будинку взимку. За словами жінки, у такий спосіб вона економить на опаленні.

Виходить, що замість палити гілки та інші залишки рослин після збирання врожаю прямо на городі або в саду, їх можна використовувати для опалення свого будинку. Таким чином можна вирішити одразу дві проблеми — і з опаленням, і з прибиранням ділянки після літнього сезону.

Зазначимо, що у коментарях багато українців зізналися, що теж користуються цим лайфхаком. Ті, хто живуть у приватних будинках, збирають гілки та залишки рослин із городу, щоб потім топити ними у будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав про підготовку до опалювального сезону. Дізнайтеся, що потрібно зробити з батареями, щоб вони добре гріли.