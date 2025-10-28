Рус

Скільки годин українці будуть без світла взимку? Експерт розповів, до чого готуватися

Денис Подставной
Відключення світла взимку може тривати по 20 годин Новина оновлена 28 жовтня 2025, 15:33
Відключення світла взимку може тривати по 20 годин. Фото Колаж "Телеграфу"

Швидше за все, йтиметься про так звану примусову економію, коли у споживачів не будуть питати, а вводити обмеження/відключення

Відключення світла, які вводяться в Україні через обстріл РФ, продовжаться взимку. Точно передбачити перебіг подій поки що неможливо, проте оптимістичного сценарію в цьому випадку немає.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Більше про відключення світла та прогнози можна дізнатися у повній версії матеріалу, перейшовши за посиланням.

За його словами, умовно ситуацію можна змоделювати за двома напрямками: нейтральним та песимістичним. Оптимістичного варіанту, на думку експерта, наразі не існує.

Скоріш за все йтиметься навіть про так звану примусову економію, коли у споживачів не питатимуть, а вводитимуть обмеження/відключення. Адже часто буває, що дефіцит потужності виникає не стільки в генерації, тобто виробник має електроенергію, може її дати, але є проблеми з передачею через підстанції та мережі

Юрій Корольчук

Згідно з прогнозами Корольчука, нейтральний сценарій може припускати 12 годин на добу зі світлом, 12 годин без нього. А в песимістичному варіанті тривалість відключень може досягати 20 годин у деяких регіонах.

Нагадаємо, раніше про виклики для енергетики на порозі непростого періоду "Телеграф" також поспілкувався із заслуженим енергетиком України та екс-міністром енергетики Ольгою Буславець. Бліц-інтерв’ю з нею можна прочитати, перейшовши за посиланням.

