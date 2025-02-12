Платити за світло можна набагато менше. П'ять ефективних способів зменшити цифри у платіжці

Топ-5 способів економії електроенергії для українців: ефективно та просто

Зростання тарифів на електроенергію змушує українців шукати способи економії. Існує кілька простих та ефективних методів, які допоможуть значно знизити витрати без шкоди для комфорту.

"Телеграф" розповідає, які є способи заощадити на електроенергії:

Використовуйте енергоефективну техніку

Сучасна побутова техніка споживає значно менше електроенергії, ніж старі моделі. Наприклад, холодильник класу A+++ може споживати на 30-50% менше електроенергії, ніж аналогічний пристрій старого зразка. Заміна ламп розжарювання на LED допоможе зекономити до 80% електроенергії на освітленні.

Відключайте прилади з режиму очікування

Багато електроприладів продовжують споживати енергію навіть у вимкненому стані. Телевізори, зарядні пристрої, мікрохвильові печі можуть витрачати до 10% всієї спожитої електроенергії в домі. Використовуйте подовжувачі з вимикачем або просто відключайте пристрої з розетки, коли вони не потрібні.

Раціонально використовуйте побутову техніку

Спробуйте прати білизну вночі, коли діють знижені тарифи на електроенергію. Завантажуйте пральну машину повністю, щоб зменшити кількість запусків. Те ж саме стосується посудомийних машин – використовуйте їх лише при повному завантаженні.

Використовуйте термоізоляцію

Ефективне утеплення квартири або будинку дозволяє значно знизити споживання електроенергії на обігрів. Утеплення вікон і дверей, а також використання термоштор дозволяє зменшити втрати тепла, що зменшує навантаження на електрообігрівачі.

Використовуйте розумні розетки і таймери

Розумні розетки допомагають автоматично вимикати прилади, які не використовуються, а таймери можуть налаштовувати час роботи обігрівачів або бойлерів у період низьких тарифів. Це значно допомагає скоротити витрати електроенергії.

Дотримуючись цих порад, можна суттєво знизити витрати на електроенергію та зробити своє життя більш економічним та екологічним.

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