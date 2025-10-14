Не тільки Ксенії та Оксани: ви здивуєтеся, які варіації цих імен зустрічаються в Україні
А ви знали, що є такі імена як Поліксенія та Авксенія?
Жіночі імена Оксана та Ксенія популярні в Україні — вони схожі, тому багато хто їх плутає, не знаючи, що ці імена не просто різні самі по собі, але є й інші форми цих імен, які незалежно існують на сьогодні в Україні. "Телеграф" зібрав їх для вас за інформацією сервісу "Рідні".
Ім’я Ксенія має давньогрецьке походження і означає буквально "чужинка", "гостя", "мандрівниця". За іншою версією воно також може означати "гостинна". Майже 30 тисяч українок сьогодні носить це ім’я.
Популярніше в Україні ім’я Оксана — воно колись з’явилося як форма імені Ксенія на території сучасної України і давно вже існує як окреме ім’я, хоча деякі й досі їх плутають. В Україні є 522 тисячі жінок на ім’я Оксана, і особливо популярне це ім’я на заході країни.
Зустрічаються й рідкісні форми, такі як Аксенія, — 1055 українок носять це ім’я, більшість із них живе на Одещині та на Закарпатті.
529 українок звуть себе просто Ксеня.
56 людей в Україні носять ім’я Аксеня, а 52 особи — Оксенія.
12 людей називають себе Поліксенією, а дві українки зареєстровані як Авксенія.
