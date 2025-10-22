Рус

Герб села символізує славу видатного земляка: де народився маршал авіації Іван Кожедуб

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що цікавого є на Сумщині
Що цікавого є на Сумщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Село, де народився відомий пілот Кожедуб, розпочало існувати, коли там почали жити переселенці

На півночі Сумщини розташоване село Ображіївка — одне з найдавніших поселень області. Його історія сягає кількох століть, а герб зберігає символи, що нагадують про минуле, зокрема про земляка — легендарного льотчика Івана Кожедуба.

"Телеграф" вирішив розповісти про історію батьківщини Івана Кожедуба і дізнатись, чим відоме це село. Перші поселення на цьому місці з'явились ще в 1604 році.

Історія села, звідки родом військовий діяч та пілот-винищувача Івана Кожедуба

За переказами старожилів, близько 1604 року сюди прибули переселенці Горлач, Головач і Гопша зі своїми родинами. Вони заснували три хутори біля озера Попове, які з часом перетворилися на село.

Офіційно Ображіївка згадується з 1669 року — тоді архієпископ Лазар Баранович видав осадний лист про заснування поселення на місці старого села Івот. У старих документах село фігурувало також під назвою Преображенське, адже деякий час належало Новгород-Сіверському Спасо-Преображенському монастирю. Лише наприкінці XVII століття закріпилася сучасна назва — Ображіївка.

Трагічні події в житті села

Першу Михайлівську церкву тут збудували у 1670 році козаки та монастирські селяни. Дерев’яний храм стояв на пагорбі, але був знищений блискавкою в середині XVIII століття. Згодом на цьому місці звели нову церкву, а у 1831 році – вже кам’яну, яку спорудили за кошти місцевих жителів.

Під час Голодомору 1932–1933 років село потрапило до так званої "чорної дошки", і тоді загинуло щонайменше шестеро його мешканців.

Чорна дошка
Режим «чорних дошок» став одним із механізмів Голодомору

Символіка

Герб Ображіївки поєднує елементи, що відображають її історію. Зокрема верхнє червоне поле із зображенням літака у формі козацького хреста та трьома золотими зірками символізує видатного уродженця села — Івана Кожедуба, тричі Героя Радянського Союзу.

У зеленому полі — архангел Михаїл із мечем і щитом, що уособлює давню Михайлівську церкву та духовну спадщину села. Нижня синя частина герба з трьома козацькими хрестами нагадує про перших поселенців і три хутори, з яких почалася історія Ображіївки.

Як виглядає герб села Ображіївка, де народився Кожедуб
Герб Ображіївки нагадує про легендарного льотчика Кожедуба і переселенців

Які ще є споруди в Ображіївці

Серед об'єктів у селі є МІГ-21 і пам'ятник Івану Кожедубу, а також братська могила радянських воїнів та пам’ятник воїнам-землякам, церква святого Михайла і сільська рада.

Пам'ятка про пілота Івана Кожедуба
МІГ-21 як пам’ять про видатного льотчика Кожедуба.
Село Ображіївка - там народився пілот Іван Кожедуб
Пам’ятник Івану Кожедубу — гордість рідного села.
Пам’ятник воїнам-землякам, які загинули на фронті
Братська могила радянських воїнів в Ображіївці
Село Ображіївка - там народився пілот Іван Кожедуб
Церква святого Михайла у селі
Батьківщина Івана Кожедуба - село Ображіївка
Сільська рада — адміністративне серце Ображіївки

А загалом нині Ображіївка лишається селом, де є звичайні домівки та панує розмірена атмосфера щоденного життя.

Село Ображіївка в Сумській області
Ображіївка — село з багатовіковою історією та традиціями.
Село Ображіївка в Сумській області
Традиційні будинки села серед зелених лісів і полів.

