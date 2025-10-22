Герб села символізує славу видатного земляка: де народився маршал авіації Іван Кожедуб

Село, де народився відомий пілот Кожедуб, розпочало існувати, коли там почали жити переселенці

На півночі Сумщини розташоване село Ображіївка — одне з найдавніших поселень області. Його історія сягає кількох століть, а герб зберігає символи, що нагадують про минуле, зокрема про земляка — легендарного льотчика Івана Кожедуба.

"Телеграф" вирішив розповісти про історію батьківщини Івана Кожедуба і дізнатись, чим відоме це село. Перші поселення на цьому місці з'явились ще в 1604 році.

Історія села, звідки родом військовий діяч та пілот-винищувача Івана Кожедуба

За переказами старожилів, близько 1604 року сюди прибули переселенці Горлач, Головач і Гопша зі своїми родинами. Вони заснували три хутори біля озера Попове, які з часом перетворилися на село.

Офіційно Ображіївка згадується з 1669 року — тоді архієпископ Лазар Баранович видав осадний лист про заснування поселення на місці старого села Івот. У старих документах село фігурувало також під назвою Преображенське, адже деякий час належало Новгород-Сіверському Спасо-Преображенському монастирю. Лише наприкінці XVII століття закріпилася сучасна назва — Ображіївка.

Трагічні події в житті села

Першу Михайлівську церкву тут збудували у 1670 році козаки та монастирські селяни. Дерев’яний храм стояв на пагорбі, але був знищений блискавкою в середині XVIII століття. Згодом на цьому місці звели нову церкву, а у 1831 році – вже кам’яну, яку спорудили за кошти місцевих жителів.

Під час Голодомору 1932–1933 років село потрапило до так званої "чорної дошки", і тоді загинуло щонайменше шестеро його мешканців.

Режим «чорних дошок» став одним із механізмів Голодомору

Символіка

Герб Ображіївки поєднує елементи, що відображають її історію. Зокрема верхнє червоне поле із зображенням літака у формі козацького хреста та трьома золотими зірками символізує видатного уродженця села — Івана Кожедуба, тричі Героя Радянського Союзу.

У зеленому полі — архангел Михаїл із мечем і щитом, що уособлює давню Михайлівську церкву та духовну спадщину села. Нижня синя частина герба з трьома козацькими хрестами нагадує про перших поселенців і три хутори, з яких почалася історія Ображіївки.

Герб Ображіївки нагадує про легендарного льотчика Кожедуба і переселенців

Які ще є споруди в Ображіївці

Серед об'єктів у селі є МІГ-21 і пам'ятник Івану Кожедубу, а також братська могила радянських воїнів та пам’ятник воїнам-землякам, церква святого Михайла і сільська рада.

МІГ-21 як пам’ять про видатного льотчика Кожедуба.

Пам’ятник Івану Кожедубу — гордість рідного села.

Братська могила радянських воїнів в Ображіївці

Церква святого Михайла у селі

Сільська рада — адміністративне серце Ображіївки

А загалом нині Ображіївка лишається селом, де є звичайні домівки та панує розмірена атмосфера щоденного життя.

Ображіївка — село з багатовіковою історією та традиціями.

Традиційні будинки села серед зелених лісів і полів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим цікаве місто, де народилась Ліна Костенко.