Там жінка втопила турка у бочці з огірками: чим ще цікаве місто, де побачив світ композитор Володимир Івасюк (фото)
У місті, де народився автор пісні "Червона рута", досі є батьківська хата
Місто Кіцмань на Буковині відоме не лише своєю давньою історією та легендами про хоробру жінку, яка втопила турка, а і як батьківщина українського композитора Володимира Івасюка, автора "Червоної рути".
Найдавніша письмова згадка про Кіцмань датується 1413 роком. А завдяки вигідному розташуванню на перехресті доріг між долинами Дністра та Прута, місто швидко розвивалося, стаючи важливим центром торгівлі та ремесел у середньовіччі. "Телеграф" вирішив розповісти, чим ще відоме це місто.
Кіцмань, мальовниче місто на Буковині в Чернівецькій області, має багатовікову історію. За місцевою легендою, назва походить від імені хороброї жінки Кіци, яка врятувала поселення від турків, втопивши ворога у бочці з огірками. Однак історики припускають і інші версії: від слова "коц", тобто різновиду килима, чоловічого імені Козьма або ремісника Кошмана, що виготовляв кошики з лози.
Перша письмова згадка про Кіцмань датується 1413 роком. Місто розвивалося завдяки перехрестю торгових шляхів між долинами Дністра та Прута. У середньовіччі воно належало єпископу та місцевим феодалам, а з 1798 року стало містом і центром повіту. У XVIII столітті Кіцмань відзначався розвитком торгівлі та ремесел.
Жителі Кіцмані активно брали участь у соціальних і політичних рухах. У 1848 році місто підтримало революційні заклики Віденського комітету демократичних союзів, у 1905-му відбулося народне віче за загальне виборче право, а під час Першої світової війни у 1917 році солдати створили Раду солдатських депутатів. Після П’ятої Галицької битви та революційних подій того ж року Кіцмань опинився під контролем австро-німецьких військ, а з листопада 1918 року — королівської Румунії.
У червні 1920 року місто стало ареною студентських протестів проти насильницької румунізації шкіл. Після Другої світової війни Кіцмань опинився під радянською окупацією, а з проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 року увійшов до складу незалежної держави.
Варто додати, що у місті є ще такі будівлі:
Костел Матері Божої Цариці і Свято-Миколаївська церква.
Відомі люди Кіцмана
Серед відомих українців, які народилися у цьому місті, є Володимир Івасюк — український поет і композитор. Один з основоположників української естрадної музики. Його батько, Івасюк Михайло, український письменник, довгий час працював вчителем в місцевій середній школі. За його ініціативи і сприяння в місті відкрили музичну школу, що нині має ім'я його сина.
