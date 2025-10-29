Там жінка втопила турка у бочці з огірками: чим ще цікаве місто, де побачив світ композитор Володимир Івасюк (фото)

У місті, де народився автор пісні "Червона рута", досі є батьківська хата

Місто Кіцмань на Буковині відоме не лише своєю давньою історією та легендами про хоробру жінку, яка втопила турка, а і як батьківщина українського композитора Володимира Івасюка, автора "Червоної рути".

Найдавніша письмова згадка про Кіцмань датується 1413 роком. А завдяки вигідному розташуванню на перехресті доріг між долинами Дністра та Прута, місто швидко розвивалося, стаючи важливим центром торгівлі та ремесел у середньовіччі. "Телеграф" вирішив розповісти, чим ще відоме це місто.

Локація у місті Кіцмань

Кіцмань, мальовниче місто на Буковині в Чернівецькій області, має багатовікову історію. За місцевою легендою, назва походить від імені хороброї жінки Кіци, яка врятувала поселення від турків, втопивши ворога у бочці з огірками. Однак історики припускають і інші версії: від слова "коц", тобто різновиду килима, чоловічого імені Козьма або ремісника Кошмана, що виготовляв кошики з лози.

Історія назви міста Кіцмань, звідки родом Івасюк

Перша письмова згадка про Кіцмань датується 1413 роком. Місто розвивалося завдяки перехрестю торгових шляхів між долинами Дністра та Прута. У середньовіччі воно належало єпископу та місцевим феодалам, а з 1798 року стало містом і центром повіту. У XVIII столітті Кіцмань відзначався розвитком торгівлі та ремесел.

Жителі Кіцмані активно брали участь у соціальних і політичних рухах. У 1848 році місто підтримало революційні заклики Віденського комітету демократичних союзів, у 1905-му відбулося народне віче за загальне виборче право, а під час Першої світової війни у 1917 році солдати створили Раду солдатських депутатів. Після П’ятої Галицької битви та революційних подій того ж року Кіцмань опинився під контролем австро-німецьких військ, а з листопада 1918 року — королівської Румунії.

У червні 1920 року місто стало ареною студентських протестів проти насильницької румунізації шкіл. Після Другої світової війни Кіцмань опинився під радянською окупацією, а з проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 року увійшов до складу незалежної держави.

Варто додати, що у місті є ще такі будівлі:

Костел Матері Божої Цариці і Свято-Миколаївська церква.

Костел Матері Божої Цариці

Свято-Миколаївська церква

Відомі люди Кіцмана

Серед відомих українців, які народилися у цьому місті, є Володимир Івасюк — український поет і композитор. Один з основоположників української естрадної музики. Його батько, Івасюк Михайло, український письменник, довгий час працював вчителем в місцевій середній школі. За його ініціативи і сприяння в місті відкрили музичну школу, що нині має ім'я його сина.

Будинок, де народився композитор Володимир Івасюк

Пам'ятник Володимиру Івасюку

Колишня будівля Кіцманської середньої школи

