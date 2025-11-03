В Україні помітили комаху-хижака, чиї укуси дуже болісні та небезпечні (фото)

Для декого укуси цієї комахи можуть обернутися великими проблемами

З настанням холодів комах стає все менше, вони шукають зимівлю. Проте в теплі дні їх все ще можна зустріти — українка показала європейську паперову осу, укус якої може загрожувати неприємностями.

Фото комахи, що зустрілася на околиці села Гошів Івано-Франківської області, жінка опублікувала у Facebook-групі "Комахи України". Вона зазначила, що комаха витончена та має тихе і ніжне дзижчання. Виявилося, що це Європейська паперова оса (Polistes dominula).

Європейська паперова оса, що зустрілася жительці Франківщини

Одна з коментаторок поділилася сумним досвідом зустрічі з паперовою осою. Вона зазначила, що ледве не померла.

Отака мене вкусила. Нарешті я її впізнала. Я ледве не померла. Біль був нестерпний протягом доби, та набряк жахливий, — розповіла українка

Європейська паперова оса — що відомо про смугастого хижака

Європейська паперова оса — один із найпоширеніших видів соціальних ос у Європі. Комаха довжиною 10-19 мм мають чорно-жовте смугасте забарвлення. Від звичайних ос відрізняється більш струнким тілом і видовженим черевцем.

Європейська паперова оса більш витончена, ніж звичайна

Назву "паперова" комашка отримала через те, що будує гнізда з "паперу" – пережованої деревини, змішаної зі слиною. Дорослі особини харчуються нектаром, соком рослин та солодкими виділеннями попелиць. Личинок паперова оса годує пережованими дрібними комахами, найчастіше це гусениці метеликів, попелиці тощо.

Гнізда оси "з паперу"

Таким чином, паперова оса контролює популяцію сільськогосподарських шкідників, що корисно. Проте може й завдати шкоди — як і інші оси, може пошкоджувати стиглі плоди (ягоди, виноград) для добування соку.

Polistes dominula не схильна нападати на людину, якщо не відчуває небезпеки для себе чи гнізда. В цьому випадку може вкусити, укус болісний, викликає набряк та почервоніння. Проте основна небезпека в алергічній реакції — саме таку ситуацію, ймовірно, й описала коментаторка.

