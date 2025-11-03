Зомбі-гриби чи "яйця Дракули"? Українка показала дивне явище немов із фільму жахів (відео)

У мережі завірусився ролик із "хеллоуїнськими кошмарами" в українському підвалі

Українка показала у соцмережах відео із льоху, де на нижньому боці дерев’яної полиці звисають десятки білих "живих сталактитів". Картина настільки сюрреалістична, що у коментарях почалася паніка.

Жахливі кадри опубліковані в Тікток незабаром після Хеллоуїна. Це ще "підігріло" людей.

Дивні утворення нагадували фантасмагоричні яйця, підвішені на щільному павутинні. Інтернет-користувачі припустили, що це слизовик, міксоміцет, павуки чи навіть фантастичні форми життя.

Коментатори згадали й кордицепс — гриб, який справді існує та заражає комах. Його спори здатні проникати в нервову систему павука та змінювати його поведінку. Павук може залишати звичне укриття, чіплятися за поверхню, гинути, а гриб проростати з його тіла і поширювати нові спори. Але це окремий тип грибів, паразит комах, і на вигляд не має нічого спільного з тим, що знято в льоху.

Багатьом українцям одразу спали на думку кадри з фільму "Ван Гельсинг" та "яйця Дракули". Вони жартували, що будинок треба спалити, а краще весь населений пункт, щоб зараза не поширилася далі.

Що це насправді?

Найімовірніше — це домова гниль, яку також називають білою пліснявою. Це звичайний гриб, який "їсть" дерево. Він утворює білий міцелій, що характеризують як ватний. З нього згодом виростають плодові тіла. У сирому підвалі міцелій може висіти бурульками.

Він з’являється від високої вологості та поганої вентиляції, а справжній рай для гриба – мокрі дошки чи полиці. Цей "шкідник" руйнує деревину і може згодом згноїти дерево "в потерть". Що стосується шкоди для людини, то спори можуть дратувати дихання, особливо в алергіків.

Щоб позбавитися напасті, слід повністю просушити приміщення, нормалізувати вентиляцію, прибрати уражені фрагменти дерева та обробити поверхні протигрибковими засобами.

