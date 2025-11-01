"Ісус" пив пиво та танцював з чортами. Як в Україні відсвяткували Геловін (фото, відео)

31 жовтня ввечері вулиці країни перетворились на костюмований фестиваль

У ніч на 1 листопада українці активно святкували Геловін. Чимало гарних та цікавих образів помітили в різних куточках країни, були серед них й досить смішні.

"Телеграф" зібрав фото та відео святкування Геловіна в Україні. Зауважимо, що чимало людей обирали досить екстравагантні образи, які потребували ретельної підготовки.

У Києві було чимало українців в гарних та цікавих костюмах. Зокрема — Маліфесента, відьма, різні демони та чорти, клоуни, кішечки. Досить багато молоді відвідало 31 жовтня ввечері тематичні вечірки у столиці України. Вулиці буквально перетворились на якийсь костюмований фестиваль. Дивлячись на фото та відео, можна сказати, що виглядало це досить ефектно.

Образи киян на Геловін

Парний образ закоханих на Геловін в Києві

Дівчина в образі Маліфесенти

Ще гарно відсвяткували Геловін у Запоріжжі, де молодь станцювала в цікавих образах.

Також у мережі завірусились образи українців з Харкова, який майже щодня потерпає від російських ударів. Однак це не завадило молоді створити неймовірну атмосферу в торгівельному центрі. Чимало костюмів продумані до дрібниць та мають навіть особливі механізми.

До слова, без курйозних ситуацій Геловін в Україні не обійшовся. Адже користувачів розвеселило відео, де чоловік в образі Ісуса п'є пиво, а парубок в костюмі привида п'яний валяється на вулиці.

