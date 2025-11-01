Рус

"Ісус" пив пиво та танцював з чортами. Як в Україні відсвяткували Геловін (фото, відео)

Тетяна Крутякова
Образи на Геловін українців у 2025 Новина оновлена 01 листопада 2025, 13:46
Образи на Геловін українців у 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

31 жовтня ввечері вулиці країни перетворились на костюмований фестиваль

У ніч на 1 листопада українці активно святкували Геловін. Чимало гарних та цікавих образів помітили в різних куточках країни, були серед них й досить смішні.

"Телеграф" зібрав фото та відео святкування Геловіна в Україні. Зауважимо, що чимало людей обирали досить екстравагантні образи, які потребували ретельної підготовки.

У Києві було чимало українців в гарних та цікавих костюмах. Зокрема — Маліфесента, відьма, різні демони та чорти, клоуни, кішечки. Досить багато молоді відвідало 31 жовтня ввечері тематичні вечірки у столиці України. Вулиці буквально перетворились на якийсь костюмований фестиваль. Дивлячись на фото та відео, можна сказати, що виглядало це досить ефектно.

Образи киян на Геловін
Образи киян на Геловін
Київ на Геловін 2025
Парний образ закоханих на Геловін в Києві
Образи киян на Геловін
Дівчина в образі Маліфесенти

Ще гарно відсвяткували Геловін у Запоріжжі, де молодь станцювала в цікавих образах.

Також у мережі завірусились образи українців з Харкова, який майже щодня потерпає від російських ударів. Однак це не завадило молоді створити неймовірну атмосферу в торгівельному центрі. Чимало костюмів продумані до дрібниць та мають навіть особливі механізми.

До слова, без курйозних ситуацій Геловін в Україні не обійшовся. Адже користувачів розвеселило відео, де чоловік в образі Ісуса п'є пиво, а парубок в костюмі привида п'яний валяється на вулиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців вразив поїзд-привид "із потойбіччя", який помітили на Геловін.

#Україна #Геловін #Костюми #Образи