"Жуколад" нервово курить в кутку. В Україні почали продавати "фекальні" солодощі (відео)

Смішні солодощі доволі популярні

В Хмельницькому помітили в продажу дуже незвичайні солодощі. Не встигли українці відійти від потрясіння від новинки "Жуколад" зі смаженою личинкою, як на полицях магазинів з'явилися "какашки оленя", "пуки Санта Клауса" та подібні "смаколики".

Відео незвичайних солодощів зі смішними назвами, що продають у Хмельницькому у салоні незвичайних подарунків. На Instagram-сторінці салону розповіли, що такі креативні цукерки коштують 180 грн 250 грамів. Упаковання може бути іменним — на замовлення смаколики підписують.

Асортимент сувенірних смаколиків доволі широкий — є "Кульки снігової бабульки (арахіс у глазурі з білого шоколаду). Також є "каки коняки" — наступний рік буде роком Коня. Судячи з активності користувачів, такі цукерки з гумором активно купують та замовляють.

Цукерки для тих, хто має почуття гумору

Дехто вже запасається подарунками

Раніше "Телеграф" розповідав про пуховик з неочікуваним наповнювачем, що насмішив українців. Штучний інтелект створив відео чоловіка, який впевнено крокує містом у прозорій куртці. Замість пуху чи синтепону його верхній одяг наповнений нібито пивом. Ба більше, зверху біля комірця є отвір, аби додавати "наповнювач", а знизу, аби налити собі скляночку пінного. Українці підхопили жарт та розвинули тему.