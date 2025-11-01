Вимоглива модель: пес, який позував біля ретро-авто, став зіркою соцмереж (відео)

Яскраве жовте ретро-авто привертає увагу не лише людей

Старий автомобіль "Москвич", припаркований біля одного з закладів харчування на пляжі Аркадія у Одесі, як виявилося, є чудовим майданчиком для фотографування.

Мережу підкорив пес, який позує у кадрі під час імпровізованої фотосесії. Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналі "Одеса Info".

На відео показано, як песик, наче справжня модель, обперся лапками об машину та навіть "посміхнувся". Тваринка терпляче дочекалася, поки господарка зробить гарну світлину й після чого отримала свій "гонорар" у вигляді ласощів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у житловому будинку в Одесі біля Молдаванки оселилися дикі ящірки — гекони. Ці плазуни не водяться в Україні, тому, найімовірніше, вони потрапили до міста із Середньої Азії.

Також "Телеграф" розповідав, як в Одесі помітили дівчину з незвичайним домашнім улюбленцем, якого вона вигулювала містом. Одеситка вела на повідці миле в'єтнамське поросятко.

Окрім того, нагадаємо про найоригінальніших екзотичних тварини, яких можна завести вдома. Серед них павуки, шиншили, ігуани та навіть гігантські африканські багатоніжки, які можуть рости до понад 30 сантиметрів у довжину.