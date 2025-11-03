Зомби-грибы или "яйца Дракулы"? Украинка показала странное явление словно из фильма ужасов (видео)

В сети завирусился ролик с "хэллоуинскими кошмарами" в украинском подвале

Украинка показала в соцсетях видео из погреба, где на нижней стороне деревянной полки свисают десятки белых "живых сталактитов". Картина настолько сюрреалистическая, что в комментариях началась паника.

Пугающие кадры опубликованы в ТикТок вскоре после Хэллоуина. Это еще более "подогрело" людей.

Странные образования напоминали фантасмагорические яйца, подвешенные на плотной паутине. Интернет-пользователи предположили, что это слизевик, миксомицет, пауки или даже фантастические формы жизни.

Комментаторы вспомнили и кордицепс — гриб, который действительно существует и заражает насекомых. Его споры способны проникать в нервную систему паука и менять его поведение. Паук может покидать привычное укрытие, цепляться за поверхность, погибать, а гриб — прорастать из его тела и распространять новые споры. Но это — отдельный тип грибов, паразит насекомых, и по внешнему виду не имеет ничего общего с тем, что снято в погребе.

Многим украинцам сразу пришли в голову кадры из фильма "Ван Хельсинг" и "яйца Дракулы". Они шутили, что дом надо сжечь, а лучше — весь населенный пункт, чтобы зараза не распространилась дальше.

Что же это на самом деле?

Вероятнее всего — это домовая гниль, которую также называют белой плесенью. Это обычный гриб, который "ест" дерево. Он образует белый мицелий, который характеризуют как ватный. Из него потом вырастают плодовые тела. В сыром подвале мицелий может висеть "сосульками".

Он появляется от высокой влажности и плохой вентиляции, а настоящий рай для гриба – мокрые доски или полки. Этот "вредитель" разрушает древесину и может со временем сгноить дерево "в труху". Что касается вреда для человека, то его споры могут раздражать дыхание, особенно у аллергиков.

Чтобы избавиться от напасти, следует полностью просушить помещение, нормализовать вентиляцию, убрать пораженные фрагменты дерева и обработать поверхности противогрибковыми составами.

Напомним, неприятный запах, плесень и почернения могут появляться в стиральной машине. Это влияет не только на внешний вид бытовой техники, но и на белье, которое в ней стирается. Решить проблему можно простым лайфхаком без лишних усилий.