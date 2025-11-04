Перший власник програв його в карти: де в Україні є повністю білий "Цукровий замок" (фото)

Шарівський палац, що на Харківщині, був спочатку садибою поміщика, але пізніше з нього зробили туберкульозний санаторій

У Харківській області розташований Шарівський замок, який побудовано у неоготичному стилі. Цей палац є одним з найцікавіших пам'яток на сході України, однак місцями він перебуває в аварійному стані.

Замок ще називають "Цукровим" або "Шарівська перлина". Він знаходиться у селищі Шарівка, що в Богодухівському районі Харківської області, та є частиною палацово-паркового комплексу, що включає садибу, парк і господарські споруди. Про його історію та цікаві легенди розповість "Телеграф".

Парадний фасад палацу з двома вежами

Історія "Шарівської перлини"

Першими власниками землі та садиби були поміщики Ольховські, які збудували палац у стилі, популярному в Європі наприкінці XIX століття. Вони поєднали новітні архітектурні тенденції з природною красою місцевості, створивши гармонійний ансамбль будівель і ландшафту. Поміщик Ольховський програв палац у карти.

У 1860 році садиба перейшла до братів Гебенштрейтерів з Німеччини, які збудували на пагорбі замок з терасами та озеленили його рідкісними екзотичними рослинами.

Шарівський палац з висоти пташиного польоту

У 1881 році палац придбав відомий цукровий магнат Леопольд Кеніг. За його часів з’явилися господарські будівлі, будинок управителя, стайні, гаражі, фазанник і власна електростанція. Парк було розширено та оздоблено новими видами рослин, враховуючи місцевий рельєф і ландшафт.

Будинок економа

Господарська будівля

Фазанник

З 1925 року в палаці працював протитуберкульозний санаторій, який функціонував до 2008 року.

Архітектура та опис палацу

Шарівський палац — двоповерхова білокам’яна будівля з парадним фасадом, спрямованим на південь. Палац налічує 26 кімнат та три зали, серед яких велика вітальня, бібліотека, бальний зал, колишня більярдна та житлові приміщення. Центральна частина будівлі зберегла багате оздоблення: каміни з мармуру, кахельні печі, різьблені дерев’яні панелі, художні плафони та розписи стін.

Фасад Шарівського палацу

Ліве крило палацу виконувало господарсько-житлову функцію: кухня та житлові кімнати другого поверху були адаптовані для проживання пацієнтів санаторію. Праве крило — двоповерхова скляна галерея, збудована у 1920-х роках для потреб санаторію.

Скляна галерея

Садиба та парк

Тераси від палацу ведуть у Шарівський парк площею понад 40 гектарів. Тут ростуть старі дуби (один із них близько 600 років), ясени, блакитні ялини та інші дерева. Парк прикрашено мальовничими ставками, один із яких з’єднаний кам’яним містком із "цукровою гіркою".

Територія парку біля Шарівського палацу

Сучасний стан і реставрація

Палац зазнав руйнувань: північний фасад в аварійному стані, відсутні водостічні труби, що призводить до пошкодження декору та розписів. Вхід до палацу наразі відкритий для відвідувачів, окрім двоповерхової веранди та західного крила.

Загалом, на реставрацію палацу, за попередніми розрахунками, необхідно 40-50 мільйонів гривень. На реставрацію парку — 15-20 мільйонів. Окрім цього, щомісяця на утримання палацово-паркового ансамблю йтиме не менше 50 тис. гривень.

У перспективі на базі Шарівського палацу передбачено створення Міжнародного центру культури та мистецтв з виставками, фестивалями та культурними заходами.

Легенди Шарівського палацу

"Цукрова гірка"

За легендою, багатий цукрозаводчик Леопольд Кеніг закохався в місцеву красуню і одружився з нею. Коли молода дружина захворіла на туберкульоз, він створив дендропарк для її прогулянок і посадив липову алею, яка збереглася до сьогодні. Знаючи про тяжку хворобу дружини, Кеніг виконував усі її бажання. Одного літа вона захотіла покататися на санях, і магнат засипав її улюблену гірку тоннами цукру, щоб вона могла кататися разом із місцевими дітьми.

"Камінь любові"

Під час поїздки дружини на морський курорт у неї стався роман на стороні. Кеніг дізнався про зраду, але не дорікав їй, а встановив у парку кам’яний валун, на якому вона поринула у любовний зв’язок з іншим. Він став символ подружньої невірності. Камінь досі можна побачити на одній з алей палацу.

Як туди доїхати

Автобуси до Шарівки відправляються з автостанції біля Центрального ринку (станція метро "Центральний ринок"). Прямого рейсу до селища немає — потрібно сісти на автобус Харків — Краснокутськ і попросити водія зробити зупинку біля повороту на Шарівку, після чого пройти до селища близько 2 км пішки.

На зворотному шляху дійте так само: вийти на повороті та чекати рейсового автобуса до Харкова. Зверніть увагу, що автобуси припиняють ходити доволі рано, тому уточнюйте розклад заздалегідь.

